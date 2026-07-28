Andalucía pide aplazar a septiembre la reunión sobre financiación del miércoles

La vicepresidenta de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que pide que se aplace "como mínimo" a septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que está convocada este miércoles.

En un audio remitido a los medios, España ha explicado que la carta está firmada por Andalucía y otras 12 comunidades que se han puesto de acuerdo para exigir "la suspensión inmediata" del encuentro donde debe abordarse el nuevo modelo de financiación autonómico.

"Andalucía no se opone a la reforma del modelo de financiación, todo lo contrario", ha argumentado la consejera andaluza, quien ha señalado que el acuerdo para el nuevo modelo de financiación surge de un pacto del Gobierno central con "el independentismo catalán, en concreto con Esquerra Republicana".

Ese acuerdo es, a ojos del Ejecutivo de Juanma Moreno, un "mero trámite, una trampa fruto de un pacto bilateral", y algo que el Gobierno andaluz rechaza frontalmente.

El nuevo modelo, ha abundado la consejera, "está cerrado unilateralmente y quiebra el principio fundamental de igualdad entre todos los españoles y vulnera la propia Constitución".

La petición de aplazamiento de la reunión se fundamenta, ha abundado España, en tres argumentos: falta de transparencia, falta de tiempo y la incertidumbre que genera el nuevo modelo.

La falta de "transparencia y de datos", ha detallado España, se debe a que el Gobierno central "oculta información" y "los cálculos reales de cómo afectará este reparto a los recursos de los andaluces".

"Falta de tiempo"

La "falta de tiempo" redunda, ha abundado en el "desprecio a las alegaciones". "Nos han enviado la documentación hace tan solo tres días hábiles", ha dicho la consejera, que insiste en que eso hace "materialmente imposible analizar reformas estructurales de esta envergadura en este plazo".

España ha detallado que se da "incertidumbre presupuestaria" porque "no se puede abordar una reforma del sistema que va a condicionar la financiación de la sanidad, de la educación, de la dependencia durante décadas en un escenario sin presupuestos generales del Estado actualizados y sin objetivos de estabilidad".

Para la consejera de Economía, una reforma de este calado exige rigor, datos completos, lealtad institucional y un debate que sea multilateral y sincero" y no hacer las cosas "mal, corriendo, simplemente para que Sánchez siga cediendo al chantaje de los independentistas para poder mantenerse un día más en el sillón de la Moncloa".

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Andalucía, ha añadido España, reclama "un nuevo sistema de financiación justo y que acabe con los agravios que sufre" la comunidad con el sistema actual y rechaza "el sistema que diseñó la señora María Jesús Montero y que ha retomado ahora el ministro Arcadi España, que es un traje a medida del independentismo".

Fuente: El Periódico