Fuegos forestales
Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo
El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado
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EFE
Ceniceros (Madrid)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.
Fuente: El Periódico
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