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Fuegos forestales

Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. / EP

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EFE

Ceniceros (Madrid)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. / Mariscal / EFE

Fuente: El Periódico

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