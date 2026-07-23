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Caso Zapatero

Zapatero afirma que no ha hablado con nadie de la Sepi ni del Gobierno del rescate de Plus ultra y niega ser un corrupto

Responde por primera vez a la prensa, días después de la confesión de su amigo y presunto testaferro Julio 'Julito' Martínez Martínez

Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero / A. Pérez Meca - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido este jueves por primera vez a la prensa tras su imputación por tráfico de influencias y blanqueo y el registro de su despacho de expresidente del Gobierno de la calle Ferraz, y lo ha hecho para incidir en su inocencia. A la primera pregunta que le ha realizado el presentador de Mañaneros (TVE), Javier Ruiz, sobre si se ha corrompido, ha respondido rotundamente que "en absoluto". Así, ha reiterado en varias ocasiones que no ha influido, ni siquiera habló "con nadie" de la Sepi ni del gobierno sobre el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.

La comparecencia se produce en la misma semana en la que ha declarado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional su amigo -- y presunto testaferro-- Julio 'Julito' Martínez Martínez, fundador de la consultora Análisis Relevante en la que el expresidente socialista realizaba labores de asesoramiento. El empresario corroboró ante el juez lo que había adelantado tan solo un día antes por escritos: que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" de Rodríguez Zapatero durante el trámite de gestión de la ayuda. De hecho, el expresidente le anunció la concesión del crédito días antes de que llegara al Consejo de Ministros.

También los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli se han dirigido por escrito al juez Calama para manifestar que contrataron con Análisis Relevante "conscientes" de la relación del consultor con el expresidente socialista, y asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera por tales labores.

Noticias relacionadas y más

Durante su comparecencia del pasado 17 de junio ante el juez Calama, el expresidente Rodríguez Zapatero negó la mayor y optó por insistir en los argumentos exculpatorios que ya expuso durante su comparecencia en el Senado del pasado mes de marzo. Afirmó de forma rotunda que no tuvo ninguna influencia en la concesión del crédito para la aerolínea Plus Ultra.

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Fuente: El Periódico

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