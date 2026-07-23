Directo | El Congreso vota por segunda vez la senda de déficit de los Presupuestos sin mayoría para aprobarse

El Congreso acogerá este jueves, en un Pleno extraordinario, la segunda votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, y la previsión es que sean tumbados de nuevo, tal y como sucedió la semana pasada.

Fue el pasado 14 de julio cuando la mayoría absoluta que conforman PP, Vox, Junts y UPN dio al traste con los objetivos de déficit en una primera votación en la que se abstuvieron Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico.

Tras esa derrota, el Gobierno volvió a aprobar este martes en Consejo de Ministros la misma senda de estabilidad y la remitió de nuevo al Congreso para un segundo intento. Si vuelve a fracasar, el Ejecutivo continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea.

El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.

Senda de estabilidad 2027-2029

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tengan un objetivo de déficit del 0,1% para los tres años, lo que les permitirá un margen fiscal de 5.849 millones.

Aunque se ha planteado ese déficit para el conjunto de comunidades autónomas del 0,1% del PIB, Hacienda se ha abierto a debatir y plantear un déficit asimétrico, según la situación fiscal de cada territorio.

En cuanto al subsector entidades locales, Hacienda ha fijado que los ayuntamientos tendrán que alcanzar al equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios señalados. Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.

Senda descendente

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que registrará una senda descendente en los próximos tres años, pasando del 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

La Administración Central y la Seguridad Social tendrán por delante una reducción de hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, el recorte de deuda tendrá que caer al 77% sobre el PIB, mientras que en 2029 el objetivo será del 76,6%.

Para las CCAA, el objetivo es del 18,9% en 2027, cifra que mantiene la coherencia con lo marcado para 2026, que es el 19,7%. Para 2028, la ratio de deuda deberá reducirse al 18,3%, y para 2029, la reducción será hasta el 17,7%. En el caso de las EELL, el objetivo de deuda en 2027 y 2028 será del 1,1%, y en 2029 deberán reducirla hasta el 1%.

Además, el Hacienda ha comunicado que la regla de gasto ha quedado fijada en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028 y en el 3,6% en 2029.

Techo de gasto 'récord'

Un apartado importante que acompaña a los objetivos de estabilidad pero que no se somete a votación es el del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que para 2027 se eleva a la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en 2026.

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El techo de gasto 'nacional' aumentará 14.006 millones sobre el de 2026, mientras que, con respecto al límite de gasto no financiero que incluía los fondos europeos, la subida será de 9.855 millones (+4,6%). Cabe recordar que el fin de la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) el próximo 31 de agosto conlleva que no se puedan emplear recursos del MRR más allá de esa fecha.

Fuente: El Periódico