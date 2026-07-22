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Caso Koldo

El Supremo levanta las medidas contra Aldama: podrá salir del país y ya no deberá comparecer cada dos semanas

El alto tribunal le impuso cuatro años y medio de prisión por sus actividades con el exministro Ábalos y Koldo García, pero acordó que no entraría en la cárcel

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Ananda Manjón - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a petición de su defensa, dada la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión teniendo en cuenta su colaboración con la justicia.

Desde diciembre de 2024 pesaba sobre el empresario la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada dos semanas en sede judicial, pero ya no estará sometido a estas prevenciones, que se acordaron de forma preventiva hasta la celebración del juicio. Pese a ver delito en las actividades que llevó a cabo con el exministro José Luis Ábalos y su asesorKoldo García, se acordó que no entraría en prisión a cumplir su pena.

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Fuente: El Periódico

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