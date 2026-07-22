Caso Koldo
El Supremo levanta las medidas contra Aldama: podrá salir del país y ya no deberá comparecer cada dos semanas
El alto tribunal le impuso cuatro años y medio de prisión por sus actividades con el exministro Ábalos y Koldo García, pero acordó que no entraría en la cárcel
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a petición de su defensa, dada la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión teniendo en cuenta su colaboración con la justicia.
Desde diciembre de 2024 pesaba sobre el empresario la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada dos semanas en sede judicial, pero ya no estará sometido a estas prevenciones, que se acordaron de forma preventiva hasta la celebración del juicio. Pese a ver delito en las actividades que llevó a cabo con el exministro José Luis Ábalos y su asesorKoldo García, se acordó que no entraría en prisión a cumplir su pena.
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Fuente: El Periódico
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