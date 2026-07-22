Llorca presume de "estabilidad" con las cuentas y niega haberse "plegado" a Vox con la "prioridad nacional"
El president destaca el "diálogo" para pactar los presupuestos y asegura que no hay discriminación en la ley
El president Juanfran Pérez Llorca ha mostrado su satisfacción tras aprobar sus primeros presupuestos como jefe del Consell gracias al apoyo de Vox. El popular ha defendido que las cuentas aportan "estabilidad" y "garantizan el futuro" de la C. Valenciana gracias a su inversión en servicios públicos, y ha negado que la inclusión de la "prioridad nacional" voxista implique discriminación por cuestión de raza, como denuncia la izquierda.
Ante las acusaciones de PSPV y Compromís, que critican la "debilidad" del PP durante la negociación con Vox, Llorca ha negado haberse "plegado" a su socio. "El PP no se pliega a nadie, dialoga y busca consensos", ha destacado, incidiendo en que su "prioridad" es la Educación, la Sanidad y las políticas sociales, que se llevan el 80 % de los recursos, ha apuntado.
El president ha esquivado concretar si está de acuerdo con el principio de prioridad nacional que ha aceptado de Vox. "Estoy de acuerdo con tener un presupuesto que garantiza el futuro", ha insistido antes de repetir que él lo entiende como "arraigo". "No distingue por color ni raza, jamás lo toleraría", ha añadido.
El jefe del Consell ha asegurado que Feijóo no ha interferido en las negociaciones. "Me ha transmitido tranquilidad absoluta de ver un gobierno serio que consigue estabilidad", ha indicado antes de contraponer este logro con los tres años sin presupuestos que acumula el Gobierno central.
Sobre su situación interna, que sigue sin resolverse, Llorca ha dicho no estar preocupado por su designación como candidato para 2027, que sigue pendiente. "No me quita el sueño, me dedico a cumplir la misión que me encomendaron. No me desvía la atención en ningún momento".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»