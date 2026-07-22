Directo | Feijoo hace balance del curso político antes del parón veraniego y en el aniversario del 23-J

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece este miércoles, en el aniversario del 23-J, para hacer "balance de una Legislatura que nunca debió empezar". "El mandato de Pedro Sánchez arrancó con cesiones a sus socios para sacar adelante la investidura después de perder las elecciones, y prosiguió entre escándalos de corrupción, parálisis ejecutiva, parlamentaria y degradación institucional".

Estas son las consideraciones sobre las que versará la comparecencia del presidente del PP en la sede del partido en la madrileña calle de Génova prevista para las 12 horas. Para los populares, "el momento para comparecer no puede estar mejor elegido. El acto se celebra tres años después de las elecciones generales de aquel 23J de 2023". "Y, apostillan, se realiza un día después de la declaración de Julio Martínez confirmando que Pedro Sánchez no solo ha corrompido al PSOE de hoy sino también al PSOE de ayer, al de José Luis Rodríguez Zapatero. Y se pronuncia un día antes de otra posible derrota en el Congreso de un Gobierno sin presupuestos ni apoyos".

"Una semana que reúne, por tanto, muchos de los ingredientes que han marcado el mandato político más doloroso de la historia para el conjunto de los españoles". Así, desde el PP avanzan que "Feijóo no solo pondrá el foco en los tres años que llevamos de legislatura, sino también en los doce meses (o menos) que restan para un cambio muy necesario. El líder del Partido Popular activará “la cuenta atrás” para un Pedro Sánchez que no puede pensar en todos los españoles porque vive pensando en sobrevivir a los jueces".

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Además, el presidente del PP "pondrá el foco en lo que el Gobierno ha hecho mal, pero también en lo que su Gobierno quiere hacer bien. Y pedirá a los españoles que no se resignen. Porque el cambio está más cerca", concluyen.