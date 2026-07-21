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María Jesús Montero cuestiona la declaración de Julio Martínez en caso Plus Ultra: "Considero a José Luis Rodríguez Zapatero inocente"

Montero insta a los empresarios a aportar pruebas sobre sus acusaciones y recuerda que el rescate de Plus Ultra superó varios controles legales

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el XV Congreso Regional del partido, en Armilla.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el XV Congreso Regional del partido, en Armilla. / EFE

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Victoria Flores

Sevilla

"Considero a José Luis Rodríguez Zapatero inocente". La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha defendido una vez la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La líder de los socialistas andaluces no ha dudado este martes en defender a su compañero de partido y ha cuestionado la veracidad de las declaraciones del empresario Julio Martínez, que, en su opinión, buscan "aliviar" sus condenas.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno ha comparecido en el Parlamento de Andalucía a la vez que el juez José Luis Calama interroga como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero. Martínez admitió este mismo lunes el pago de una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea durante la pandemia.

"Vuelvo a mostrar mi confianza en el presidente Zapatero", ha reiterado en múltiples ocasiones la líder de los socialistas andaluces a preguntas de los periodistas. Así, Montero ha señalado que tanto Julito, como se conoce a la mano derecha del expresidente del Gobierno, y los empresarios de Plus Ultra han cambiado de versión "de forma paralela, al unísono" espera que "al final la verdad se abra camino".

"Cómo, cuándo y dónde"

No es la primera vez que la que fuera ministra de Hacienda con Pedro Sánchez apunta que "sale muy beneficioso intentar señalar a otro". La líder del PSOE-A ha recordado el caso del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama. Así, sostiene que los corruptores "esperan recibir beneficios por el hecho de que condenan a presuntos implicados con cuestiones que no tienen por qué corresponderse con la realidad".

"Si estos señores tienen constancia de esto que digan cómo, cuándo y dónde", ha exigido la dirigente socialista, que ha puntualizado que Martínez "dice que no le consta como esto se ejerció". Montero ha señalado que "los empresarios han cambiado de versión por consejo del abogado" y ha reclamado que los investidos digan "nombres y apellidos", porque Aldama "mintió, como dice la sentencia".

Montero ha recordado que el rescate de la aerolínea Plus Ultra superó los distintos controles legales. Desde la Intervención General del Estado hasta el Tribunal de Cuentas pasando por un juzgado. El procedimiento de concesión de la ayuda a la empresa fue auditado para constatar que se daban todas las condiciones de la ley que aprobó el Congreso y, según Montero, "se concluyó que no había nada en el expediente".

Montero recuerda que los empresarios están "implicados en otras cuestiones"

"Quienes acusan son presuntos delincuentes que están implicados en otras cuestiones", ha recordado la exvicepresidenta del Gobierno, que destaca que "habían cobrado alguna cuantía". Además, la líder de la oposición en la comunidad autónoma subraya que los señalados "no les corresponde a otros tener que demostrar que ellos no fueron porque, sino todo el mundo es presuntamente responsable de todo".

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La socialista ha insistido en que Martínez y los empresarios de Plus Ultra, como ocurrió con Aldama, buscan "aliviarse los años de cárcel que le hubieran correspondido". De hecho, Montero ha señalado que la decisión de Aldama en el caso Ábalos "marcaba un camino para aquellos que queriendo beneficiarse no tuvieran pudor en mentir o señalar a aquellos que tienen mayor notoriedad pública o política".

Fuente: El Correo de Andalucía

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