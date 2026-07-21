Feijóo se adelanta a Sánchez en su balance de fin de curso en plena ofensiva de anuncios

Con las temperaturas rozando máximas y las fuerzas flaqueando antes del esperado parón veraniego suelen producirse los habituales balances del curso político. Este miércoles, 22 de julio, será el de Alberto Núñez Feijóo que se adelantará en una semana a Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular ha decidido coger la delantera al jefe del Ejecutivo para presentar sus conclusiones de un año parlamentario que cerró hace un mes con una victoria en el Congreso, lograr una mayoría para reclamar a Sánchez su dimisión. Además, con la persistente sombra de una convocatoria electoral sobrevolando el calendario, la comparecencia se producirá con un líder del PP lanzado ya a la precampaña, en una continua ofensiva de anuncios.

En una semana que ha arrancado con la victoria de España ante Argentina en el Mundial de Fútbol, lo que ha servido de munición para el PP contra el Gobierno, y antes de que el jueves se celebre un último pleno extraordinario, Feijóo hará balance de los últimos meses. El contenido, a nadie le sorprenderá, versará sobre los presuntos casos de corrupción que acechan al Gobierno de coalición y las sentencias ya conocidas. "Tiene más imputados que diputados", lleva días diciendo el líder popular y seguramente repetirá.

Este mismo lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, recalcaba que lo que tiene que hacer Sánchez es ir preparando la "maleta de salida". "Cuando un Gobierno no puede aprobar (iniciativas en Cortes), convencer ni gobernar, debe devolver la voz a los ciudadanos", ha sentenciado en una rueda de prensa desde la madrileña sede del PP, en una petición más para que se convoquen elecciones. Además, ha arremetido contra el Ejecutivo por sus ataques a los jueces, magistrados y fiscales que no cumplen con sus designios. "De esta y de otras muchas cuestiones va a dar cumplida cuenta Alberto Núñez Feijóo este miércoles en su ya tradicional rueda de prensa de balance político", ha anunciado.

Precampaña contínua

La comparecencia de Feijóo llega después de que en la sede de la calle Génova hayan activado la maquinaria electoral. En las últimas tres semanas, Feijóo se ha lanzado a recorrer media España, reivindicando, sobre todo, que él si puede "pisar la calle"; ha puesto el partido a punto con reuniones territoriales y la presentación de todos los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia; y cada pocos días se ha propuesto hacer un anuncio para ir dando pinceladas de cómo enfrentaría los primeros meses al frente de un futuro gobierno.

Desde que empezó el mes, Feijóo se ha comprometido a ampliar las ayudas para familias con hijos que padezcan cáncer u otras enfermedades graves; una ley nacional del concebido no nacido para que compute como miembro de la familia a la hora de solicitar ayudas; un plan de competitividad industrial con beneficios fiscales y reducción de la burocracia; una reforma de la Ley de Extranjería para poder expulsar a los migrantes que entren nadando a Ceuta y Melilla; y un plan de limpieza institucional que incluirá una reforma del suplicatorio o una ley de lobbies.

Sus rivales

En este curso político, más allá de los casos de corrupción del Gobierno, se han consolidado también los pactos entre PP y Vox a nivel autonómico. Tras la ruptura de 2024, ambas formaciones han llegado a acuerdos en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Está por ver si el líder del partido ultra, Santiago Abascal, también comparece para hacer balance y si ambos coinciden en cómo enfocar unas hipotéticas negociaciones tras las próximas elecciones. El año pasado, Abascal se sumó a esta tradición del balance veraniego, pero por el momento no han anunciado si lo repetirá este año.

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Quien sí lo hará es el propio Sánchez. Por el momento, fuentes del Gobierno apuntan a que la habitual rueda de prensa se prevé para la próxima semana. El jefe del Ejecutivo suele apurar los últimos días de julio para ofrecer sus conclusiones. Su comparecencia dará por inaugurado el parón veraniego, aunque a nadie se le escapa que la política nunca para.