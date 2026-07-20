Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del MundoBorja Iglesias«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosFlota Mauritania
instagramlinkedin

Gobierno

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

Moncloa espera que se sienten las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes su primera visita en seis años a Argelia, con la que pretende evidenciar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y con el gas como pieza clave de esa relación.

Sánchez vuela esta madrugada a Argel desde Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de fútbol en la que España se proclamó campeona al ganar por 1-0 a la selección argentina.

El Gobierno considera que la crisis por el respaldo que dio Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyo que se sigue manteniendo, ya quedó atrás como pudo verse en el viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo a Argel el pasado mes de marzo. Una visita en la que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, comunicó la reactivación del Tratado de Amistad con España que había quedado suspendido.

La reunión que mantendrá Sánchez con Tebboune subrayan fuentes del Ejecutivo que escenificará la plena normalidad que vuelve a haber en la interlocución bilateral.

Sánchez estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una presencia que denota la relevancia que el Gobierno da a uno de los objetivos del viaje, el relacionado con el ámbito energético. Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España (casi un 34% del que importa procede del país magrebí), pero la intención es aumentar ese flujo, tanto a través del cauce principal, el gasoducto Medgaz, como el gas natural licuado que llega en barcos metaneros.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

Noticias relacionadas y más

Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina, mantener un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y entrevistarse con el presidente argelino.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
  2. Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
  3. La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
  4. Viejas virtudes, viejos defectos: el Celta empata en Braga
  5. Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
  6. Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables
  7. El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia
  8. Bueu también tendrá pantalla gigante para ver la final del Mundial

Mariluz Carmuela, la vecina de O Berbés que lleva 77 años viviendo en la misma casa

Festa do Viño de Meaño: un cuarto de siglo, y sumando

Festa do Viño de Meaño: un cuarto de siglo, y sumando

Meaño explota con éxito la fórmula del vino en familia

Meaño explota con éxito la fórmula del vino en familia

Un incendio calcina cinco galpones en Redondela y deja una persona herida y cuatro ovejas muertas

Un incendio calcina cinco galpones en Redondela y deja una persona herida y cuatro ovejas muertas

Xosé Manuel Fernández Abraldes, actual alcalde de Barro, optará a la reelección en 2027 al frente de la lista del BNG

Xosé Manuel Fernández Abraldes, actual alcalde de Barro, optará a la reelección en 2027 al frente de la lista del BNG

O Morrazo se echó a la calle para ver y celebrar que es España es Campeona del Mundo

O Morrazo se echó a la calle para ver y celebrar que es España es Campeona del Mundo

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Tracking Pixel Contents