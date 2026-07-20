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Los Reyes abren el homenaje a los nuevos campeones del mundo: pasillo de los trabajadores de la Zarzuela

La selección española, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca

La selección española, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca / A. Pérez Meca / Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Los Reyes han recibido este lunes por la tarde en el Palacio de la Zarzuela a la selección española, apenas unas horas después de la final del Mundial. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron el domingo en el palco del estadio de Nueva York (EEUU) para apoyar al combinado nacional y compartieron la tribuna de autoridades con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros dirigentes internacionales.

Tras el pitido final, los cuatro bajaron al terreno de juego para saludar a los futbolistas antes de la ceremonia de entrega de medallas. Trump y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, entregaron las medallas a los jugadores y el trofeo al equipo campeón, en una final marcada por el resultado de 1-0 y el gol de Ferran, que decidió el desenlace del encuentro.

Cuando los jugadores han entrado en el complejo de la Zarzuela, de traje y polo, se han encontrado a dos centenares de trabajadores de la Casa del Rey, entre funcionarios y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han querido hacer un pasillo de homenaje a los campeones. La recepción en la Zarzuela ha servido como primer reconocimiento institucional a la selección tras su participación en el Mundial. Los jugadores estaban acompañados por el entrenador, Luis de la Fuente, otros miembros del cuerpo técnico y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

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Después del acto con los Reyes, el equipo tiene como siguiente parada el Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha continuado la jornada con el tradicional recorrido por las calles de la ciudad para compartir el éxito con los aficionados.

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Fuente: El Periódico

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