Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialEl Celta comienza la pretemporadaPanificadora: jurisprudencia nacionalCancelado un festival en VigoNuevo contrato bus VigoAccidente mortal en O PorriñoManchas naranjas e Aldán y O Hío
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
  2. Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
  3. Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
  4. «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
  5. Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
  6. María Corina Machado, de boda en Vigo
  7. Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo
  8. La chequera sigue cerrada

Detienen a tres mujeres en Vigo tras robar dinero y joyas en viviendas

Detienen a tres mujeres en Vigo tras robar dinero y joyas en viviendas

Robos en viviendas en Vigo: la Policía Nacional detiene a tres mujeres en Torrecedeira

Un café en las alturas: Josep Borrell

Un café en las alturas: Josep Borrell

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

EEUU e Irán regresan a la vía militar con la amenaza de una guerra a gran escala

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Los expertos en plantas lo confirman: “Hay que aplicar la regla del 10% en el riego para que los geranios florezcan abundantemente”

Los expertos en plantas lo confirman: “Hay que aplicar la regla del 10% en el riego para que los geranios florezcan abundantemente”

La Fiscalía de Ourense no recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Jácome por presunta prevaricación

La Fiscalía de Ourense no recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Jácome por presunta prevaricación

El PP reprocha que los arenales de Cangas sigan sin balizar a estas alturas de julio

El PP reprocha que los arenales de Cangas sigan sin balizar a estas alturas de julio
Tracking Pixel Contents