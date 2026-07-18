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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE
El Gobierno sigue confiando en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. “Con lo que conocemos hasta ahora, nuestra posición es clara y no ha cambiado”, apuntan fuentes de Moncloa. Por ello, estas mismas fuentes normalizan la interlocución con el expresidente al máximo nivel desde que se inició la investigación en el marco del caso Plus Ultra. Si bien niegan una coordinación en la estrategia de defensa y apuntan que la línea de comunicación la pilota más Ferraz que Moncloa.
La directora de la Guardia Civil afirma al juez que se siente víctima de la trama del ‘caso Leire Díez’
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.
Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.
En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna “cloaca” ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.
González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.
Juan José Fernández
El DAO de la Guardia Civil en el Senado: "No he pensado en absoluto en dimitir"
El teniente general Manuel Llamas relata que Marlaska le llamó para hablarle de la filtración de la dirección de correo de Begoña Gómez y que la directora general Mercedes González le confirmó que se había visto con Leire Díez.
"¿En qué cabeza cabe que sigan en sus puestos?"
El Partido Popular insiste en la dimisión o cese de Mercedes González al frente de la Guardia Civil y del director operativo de este cuerpo tras sus imputaciones judiciales en la trama Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional. "¿En qué cabeza cabe que sigan en sus puestos?", se pregunta Alberto Núñez Feijóo en un mensaje en X en el que recuerda que la directora de la GC declara como investigada en unas horas ante el juez Santiago Pedraz igual que ayer lo hizo el DAO, teniente general Manuel Llamas
El juez del 'caso Leire Díez' interroga este viernes a la directora de la Guardia Civil como investigada
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este viernes como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del 'caso Leire Díez', que indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno. González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas. La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista.
Feijóo dice que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil, que en el Ministerio de Interior
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este jueves que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil de España, que en la Dirección General de la Guardia Civil o el Ministerio de Interior, en relación a la declaración este viernes de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez en el marco del 'caso Leire Díez'. "Hay más honor y más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil de cualquier pueblo de España que en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ministerio de Interior", ha expuesto durante un acto en el que se ha presentado al candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez. Por ello, ha asegurado que desde el PP se va a seguir "exigiendo rigor, transparencia y cumplimiento de la ley".
Abascal contra el Gobierno
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno por el juicio a la mujer del presidente Pedro Sánchez, y las "cloacas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha acusado a "Bruselas" de estar "encubriéndolo todo" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía.
En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Abascal ha enumerado las últimas novedades judiciales sobre la causa contra Begoña Gómez, que irá a juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Moncloa considera que un juicio con "jurado es una muestra más de la intención política"
"Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno". "La decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política", argumentan desde Moncloa sobre el caso Begoña Gómez tras la decisión de la Audiencia de Madrid
Satisfación para Cristina Álvarez
Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, reconoció que está "muy satisfecho" con el auto de la audiencia provincial porque "acoge -dice- prácticamente todos los argumentos de mi recurso, reduce la acusación contra mi cliente a un fleco -que deberá quedar en nada en el juicio-, le elimina 3 delitos, y anula las cautelares".
Para Moncloa, "Begoña Gómez es inocente" y ve "persecución" a la mujer del presidente
"Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno.
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