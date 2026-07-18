Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales en el día en el que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz. Ha destacado que "aquellos dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de Andalucía. Fue desgarrador y la herida sigue abierta". En el mismo mensaje, Moreno ha reivindicado "verdad, transparencia y justicia para las víctimas".

Aún continúa en investigación en un juzgado de Montoro qué ocurrió aquella fatídica tarde del 18 de enero en la que perdieron la vida 46 personas, la mayoría de ellas onubenses. Cabe recordar que el accidente de trenes de Adamuz se produjo tras el descarrilamiento de un tren Iryo que chocó con un Alvia a la altura de la localidad cordobesa.

Hace escasas dos semanas, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntó a que la rotura del carril que dio origen al accidente se pudo producir unas 22 horas antes del fatídico momento. Así lo señaló Ignacio Barrón de Angoiti, presidente del referido organismo en una carta enviada al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña.

La carta recoge que, según las primeras inspecciones, "se podría deducir que la fractura habría progresado desde la parte inferior del carril correspondiente a la zona del patín". Es decir, el deterioro habría sido progresivo hasta fracturarse la parte alta del carril.

"No es posible profundizar en las causas"

Por el momento, "no es posible profundizar todavía en las causas" de la fractura, admitió esta entidad. Sin embargo, entiende que Adif debe detectar una rotura o cualquier otro "defecto grave" en el menor tiempo posible. Por eso es "aconsejable dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas" y pidió adoptar "todas las posibles medidas de prevención de roturas de carril.

Las víctimas del accidente también han reclamado recientemente nuevas medidas para evitar que se produzcan actos similares. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), reclamó medidas urgentes y mayor mantenimiento en la red ferroviaria del país. "El tren no es seguro", afirmó Samper. "Creo que la marca española ahora mismo en relación con el ferrocarril, no tiene mucho que decir".

"Llegaron antes los alcaldes que las ambulancias"

Las quejas en los últimos meses en busca de la verdad de lo ocurrido han sido muchas. Por ejemplo, el alcalde de Adamuz aseguró que los vecinos llegaron antes a los trenes que los servicios de Emergencias. El pasado 12 de mayo, Rafael Ángel Moreno aseguraba: "Hasta este pasado lunes, he estado manteniendo la lealtad institucional, siendo totalmente fiel a lo que se ha ido diciendo con tal de que la investigación siguiera adelante, pero me sorprendió ver la manipulación durante el debate electoral del presidente Juanma Moreno. Y no me podía quedar callado ni un día más".

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En este sentido, el regidor de Admuz aseveró: "Tengo los datos de las cámaras de tráfico de mi pueblo, con las que hizo un estudio el jefe de la Policía Local. Y hasta las 20:40 de aquella noche, casi una hora después, solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo para ir al accidente. No pasaron 40 ni 38, pasaron nueve. Es que llegaron los alcaldes de otros pueblos antes que las ambulancias".