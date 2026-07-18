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Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Los populares mantienen a los alcaldes de las capitales que ya gobiernan y renuevan más de la mitad de las candidaturas en las ciudades donde están en la oposición

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación oficial de Carmen Pérez como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación oficial de Carmen Pérez como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). / Europa Press Canarias - Europa Press

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Europa Press

El líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, presenta este sábado, en Santiago de Compostela, a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre los que mantendrá a los 30 que son alcaldes --entre ellos la regidora de Santander, Gema Igual-- y renovará a 11 de las 20 capitales provinciales donde no gobierna.

En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.

Así lo han anunciado en A Coruña el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras una reunión del órgano electoral del PP, que ha aprobado este viernes la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España para las elecciones municipales de 2027.

Calvo ha recordado que en las elecciones de 2023, la formación pasó de gobernar en nueve a 30 capitales de provincia. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado.

En dichos comicios, según ha expuesto, van a repetir los 30 regidores que ya gobiernan, mientras que en las otras 20 renovarán 11 candidatos. "De un total de 50, 21 serán mujeres", ha destacado el también consejero gallego.

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La Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acoge a las 10.30 horas el acto de presentación oficial de candidatos a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027.

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