Caso Azagra
Miguel Ángel Gallardo se muestra convencido de que podrá demostrar su inocencia
Según su entorno, es consciente de que se lo están poniendo muy difícil, pero está dispuesto a recurrir hasta la última instancia aunque le lleve muchos años
Miguel Ángel Gallardo no quiere hacer declaraciones a los medios de comunicación, «por ahora», según su entorno. Así lo ha decidido, desde que el martes tuviera conocimiento de una sentencia que no esperaba. El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder de los socialistas extremeños ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación administrativa.
Es consciente de que se lo están poniendo «muy difícil», pero Gallardo está convencido de que «al final» le darán la razón, a él y a los otros diez que han sido condenados, aunque su condena haya sido la mayor, el doble, que la del resto. Según manifiesta el entorno del expresidente de la diputación, defiende que «la verdad solo tiene un camino» y no va a consentir que le «doblen las piernas», a sabiendas de que «el sufrimiento es enorme ya». Lo manifestó en su intervención en el juicio oral. En aquel momento dijo que ya existía una condena social. Durante este proceso, él ha sido el principal perjudicado, sobre todo en su carrera política.
Como ya anunció su abogado, recurrirán la sentencia. Según ha transmitido Gallardo a quienes han podido hablar con él estos días, está dispuesto a recurrir «hasta la última instancia» para demostrar su inocencia, aunque sabe que quedan por delante «años por batallar».
Hasta el Supremo
Quien fuera candidato a la Junta de Extremadura, afirma estar convencido de que en el Tribunal Supremo les dará la razón, «si para entonces la política se ha desinflado». También sabe que no será de hoy para mañana y que quedan años hasta llegar ahí. Lo sabe y así lo transmite a su entorno.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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