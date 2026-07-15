Cristina Narbona explica al juez Pedraz sus mensajes con Leire Díez: “No conocía en absoluto que pudiera estar organizando una trama”

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por sus contactos con Leire Díez insistiendo en desmarcarse de las maniobras de la ex militante socialista para amañar contratos y para desbaratar investigaciones policiales y judiciales. “He dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando”, ha contado a su salida.

Narbona ha insistido en que conoció a Leire Díez en 2017, que la ha visto “algunas veces, sobre todo en los primeros años” , pero que “no conocía en absoluto que Leire pudiera, presuntamente, estar organizando una trama dentro del partido”.

A su salida de su comparecencia, Cristina Narbona ha insistido en su versión ya relatada de sus contactos con Leire Díez. Si atendió sus mensajes el 24 de abril de 2024, fue porque “ella me dijo previamente que conocía hechos que podían ser importantes", ha contad", para contiuar: "Y yo por hechos entendí hechos. entendí que lo que iba a contar eran hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando”.

Testigos importantes

Pedraz, que investiga la corrupción supuestamente organizada en los aledaños del PSOE, ha tomado este miércoles tres declaraciones testificales de importancia para su pesquisa. La que ha prestado Narbona se enmarca en los intentos de aclarar cuánto de orgánico -o sea, vinculado al PSOE- tenía el entramado con el que Leire Díez y Santos Cerdán trataban, supuestamente, de entorpecer las averiguaciones policiales y judiciales en su contra.

Otras dos declaraciones, las de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, pertenecen al flanco de la investigación sobre el grado de penetración que pudiera haber obtenido la trama en instituciones del Estado y del Gobierno con ese mismo objetivo.

Los tres testigos llamados este miércoles a declarar han sido citados por el hecho de haber mantenido contactos con Leire Díez. Con su partido crispado por la sentencia que este martes condenaba a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Cristina Narbona ha escenificado normalidad en su entrada en la Audiencia Nacional. Ha llegado más de media hora antes de su cita -que Pedraz le cambió la pasada semana, por el fallecimiento de su madre-, se ha vuelto hacia los fotógrafos, ha esbozado una sonrisa y ha entrado pausadamente.

Al salir ha hablado con calma, diciéndose convencida de que no será imputada. Al juez Pedraz le ha sostenido que derivó a Leire a Santos Cerdán como, entonces, secretario de organización del PSOE y encargado de la política de comunicación del partido. Posteriormente preguntó a Cerdán por lo que Leire le hubiera contrado y este “me dijo que no había traído nada de interés”, ha contado Narbona.

Mensajes de una conocida

Leire Díez tiene el teléfono de Narbona, y contó en su día con la suficiente confianza con la presidenta del PSOE como para haber sido una de sus interlocutoras en una jornada de crisis profunda para el partido. Fue el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez había dejado expectante a su partido y a la sociedad española con una "carta a la ciudadanía" en la que anunciaba que se retiraba a meditar, impactado por los casos que relacionaba con un ataque organizado contra él, su hermano y su esposa.

La conversación ha sido recogida en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ese día, Leire Díez chateó con Narbona anunciándole su intención de darle la vuelta a la situación "como un calcetín". Leire le propuso "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente, proporcionar "ayuda cualificada". En el informe de la UCO se plasma que Narbona le contestó que "se lo había contado a Santos el otro día".

Este miércoles ha aclarado Narbona esa última frase: se refería a que había derivado, con anterioridad, a Liere Díez a quien era secretario de organización.

La presidenta del PSOE ya habia reconocido que conoce a Leire Díez, pero nunca había abundado en detalles de esa relación, solo que la conoció siendo Díez encargada de prensa del PSOE en Santander "hace mucho tiempo". En su día, cuando difundió esa versión, no desaprovechó la oportunidad de condenar que la fontanera socialista hablara en nombre del partido cuando trataba de buscarle trapos sucios a mandos de la UCO.

Fiscales ante el juez

Los otros dos testigos llamados a declarar ocupaban puestos en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Villafañe era el teniente fiscal y López su subordinada cuando recibieron al menos dos veces, entre marzo y abril de 2025, al abogado de Leire Díez, Jacobo Teijelo -investigado en la misma causa, y a quien la Guardia Civil atribuye un papel como canalizador de fondos del PSOE para sufragar los movimientos de la trama- y a la propia Díez.

Los dos fiscales que han comparecido como testigos no habían dado una versión pública personal sobre esos encuentros, ni sobre cómo es que Leire Díez y su letrado podían llegar tan alto llamando a la puerta de la Fiscalía General. Pero sí se dio una explicación desde ese órgano: después de los encuentros, "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, ni se llevó a cabo "ninguna actuación posteriormente por la Fiscalía".

En las citas, el abogado Teijelo transmitió a los fiscales un argumentario que, según explicó en su día la Fiscalía General del Estado, "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

De la declaración de Villafañe y López puede salir este miércoles una decisión del juez Pedraz de extender la pesquisa, en este caso llamando a declarar al ex fiscal general.