El PP se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática para que el "relato" del terrorismo no lleve "sello" de Bildu

El Partido Popular se ha comprometido este lunes a derogar la Ley de Memoria Democrática en el "primer Consejo de Ministros" que presida Alberto Núñez Feijóo para impedir que el "relato" sobre el terrorismo de ETA lleve el sello de Bildu.

El anuncio lo ha realizado el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante el acto celebrado esta tarde en Madrid por el 29 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista. Tellado ha acudido en sustitución del propio Feijóo, quien no ha podido regresar a tiempo después de desplazarse a Almería para acompañar a los afectados por los incendios.

"Una democracia plena no puede permitir que se construya un relato contra la realidad y a medida de aquellos que la amenazaron", ha afirmado el dirigente popular durante su intervención. Un discurso con un marcado acento político en el que el secretario general ha aprovechado la ocasión para realizar cinco anuncios en clave electoralista.

"La memoria democrática de nuestro país no tendrá el sello de Bildu ni un día más de lo necesario", ha dicho Tellado en relación a la primera de esas medidas. El número dos del PP ha justificado la medida por la necesidad de combatir la "corrupción de la memoria" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber promovido el "blanqueamiento de los herederos del terror" mediante sus pactos con Bildu.

ETA en las aulas, veto electoral y fin de los homenajes

Además de esta derogación, Tellado ha anunciado otras cuatro iniciativas relacionadas con el terrorismo. La primera pasa por reforzar la enseñanza de la historia de ETA y de sus víctimas en los colegios, al considerar “dramático” que una mayoría de jóvenes desconozca quién fue Miguel Ángel Blanco o qué representó la banda terrorista. El PP quiere que los alumnos conozcan tanto “la historia de las víctimas” como “la historia de sus verdugos”, ha apuntado.

El secretario general del PP también ha prometido impulsar las reformas necesarias para impedir que condenados por terrorismo que no hayan mostrado arrepentimiento puedan ir en listas electorales. “No hay reparación posible desde la humillación”, ha afirmado en referencia a antiguos miembros de ETA en candidaturas de Bildu.

También pretenden cambiar la política penitenciaria para evitar que vuelva a ser “moneda de cambio” en negociaciones parlamentarias. En este sentido, Tellado ha criticado la concesión de beneficios a presos que no han mostrado arrepentimiento ni han colaborado con la Justicia, algo que ha definido como “una excarcelación encubierta”, y ha defendido el cumplimiento efectivo de las penas y el respeto a las víctimas.

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Por último, ha anunciado que un eventual Gobierno del PP prohibirá y perseguirá los homenajes a etarras y las conductas de enaltecimiento del terrorismo. “Los etarras no pueden ser héroes”, ha sentenciado, antes de acusar al Ejecutivo de mantenerse “callado y cómplice” ante los recibimientos organizados tras la salida de prisión de antiguos miembros de la banda.

Fuente: El Periódico de España