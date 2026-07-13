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Tras visitar Almería

Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos. / PP

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EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

En su intervención ante los medios tras visitar en Turre (Almería) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Puesto Avanzado del incendio de Los Gallardos, que ha causado 13 muertos, Feijóo ha dicho que, ante las situaciones "complejas" que se producen en los últimos tiempos en materia de incendios, es necesario este "gran acuerdo de prevención de riesgos".

Feijóo ha señalado que, si logra gobernar, pondrá "un documento encima de la mesa", en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para pasarla a las administraciones locales, provinciales y autonómicas, donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública.

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Al mismo tiempo, también se concretarán los medios a disposición "conocidos" para toda la nación y el presupuesto plurianual que se necesita "para blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento".

Fuente: El Periódico

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