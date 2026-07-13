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El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por el presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal

La magistrada ha citado a declarar a Manuel Bautista el próximo 9 de octubre, además de a cinco testigos, en la causa

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal. / EFE

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EFE

Madrid

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular. Entre los testigos citados, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

Esta citación del alcalde como investigado llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y que su rechazo derivó en "el inicio de un proceso de presunto acoso laboral". En su primera comparecencia ante la jueza, que duró más de tres horas, la exedil detalló además que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas. Por su parte, el regidor mostoleño, quien ha negado desde un primer momento las acusaciones, recurrió el auto de admisión a trámite de la querella al entender que esta "carecía de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal".

Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento al entender que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que desestimó el recurso presentado por el alcalde, considerando "perfectamente procedente" las actuaciones acordadas.

Noticias relacionadas y más

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular por no ampararla.

Fuente: El Periódico de España

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