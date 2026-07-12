Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas cedidas en GaliciaAniversario Adolfo DomínguezEntrevista Carlos BotanaAsesino Calle Oporto VigoMartín Camba Foro FARO EDUCAEduardo BerizzoEDITORIAL
instagramlinkedin

POLÉMICA MUNDIAL

Pedro Sánchez acusa a Rajoy de hacer "declaraciones xenófobas" tras su polémico artículo sobre la selección francesa

El presidente de Gobierno carga contra su antecesor: "Avergüenza a España"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado este domingo al expresidente Mariano Rajoy, después de la polémica abierta a raíz de un artículo en el que asegura que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores. El presidente ha acusado a su antecesor en el cargo de emitir "declaraciones xenófobas", señalando que "avergüenza" a España.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", ha defendido el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha defendido, en una referencia clara al expresidente de Gobierno, enlazando una noticia sobre la polémica abierta por Mariano Rajoy. En este punto, ha cerrado su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Polémica de Rajoy

Las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en El Debate tras la clasificación de España para semifinales, han generado la reacciones en el Gobierno francés.El ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, las calificó de "absolutamente inaceptables" en una entrevista en BFM TV, mientras que la Embajada de Francia en España recordó que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses" y que, "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

Asimismo, el ministro francés dijo que "Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse" y que considera que "hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar".

"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", afirmó además Nuñez.

Noticias relacionadas

Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de "resbalones racistas repetidos" e "insoportables", y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda "todas las acciones legales posibles" contra las declaraciones del expresidente español

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  2. Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
  3. «Hemos visitado colegios y sorprende que niños de primaria no sepan identificar un pez tan característico y gallego como el rape»
  4. Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
  5. Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de A Illa
  6. Así es el nuevo Teis que impulsa la Zona Franca de Vigo
  7. Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo
  8. Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

La nueva generación del Interrail: así recorren Europa los jóvenes de hoy

La nueva generación del Interrail: así recorren Europa los jóvenes de hoy

Los jardines del Gran Hotel La Toja acogen «Doble paisaje», la nueva exposición escultórica de Efraim Ortega

Los jardines del Gran Hotel La Toja acogen «Doble paisaje», la nueva exposición escultórica de Efraim Ortega

Letrados judiciales y funcionarios reclaman equipos de trabajo para acompañar las nuevas plazas de magistrado en Vigo

Letrados judiciales y funcionarios reclaman equipos de trabajo para acompañar las nuevas plazas de magistrado en Vigo

Dos incendios en Vimianzo y Laxe se unen y suman 165 hectáreas calcinadas junto a otro originado en Ribas de Sil

Dos incendios en Vimianzo y Laxe se unen y suman 165 hectáreas calcinadas junto a otro originado en Ribas de Sil

Los míticos jardines del Gran Hotel La Toja vuelven a funcionar como galería de arte

Los míticos jardines del Gran Hotel La Toja vuelven a funcionar como galería de arte

Vecinos de Vilagarcía alertan de una plaga de ratas en el entorno del asilo

Vecinos de Vilagarcía alertan de una plaga de ratas en el entorno del asilo

Cangas se mueve por la ELA

Detenido tras atentar contra un policía nacional jubilado cuando paseaba por Vilagarcía

Detenido tras atentar contra un policía nacional jubilado cuando paseaba por Vilagarcía
Tracking Pixel Contents