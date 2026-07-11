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Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales en las primarias

El dirigente socialista acumula 2.092, equivalentes al 15% del censo, y ninguna otra precandidatura alcanza el mínimo exigido

Óscar López tratará de arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

Óscar López tratará de arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. / EP

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Andrea San Martín

Madrid

Óscar López será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales establecido en el proceso de primarias de los socialistas madrileños.

Según ha informado el PSOE de Madrid, López ha rebasado los 2.092 avales requeridos, una cifra que representa el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

La formación ha señalado además que ninguna otra precandidatura ha alcanzado el mínimo de avales exigido para seguir adelante en el proceso, por lo que López se convierte en el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde previsiblemente se enfrentará a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas.

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El PSOE de Madrid ha trasladado su felicitación a Óscar López tras confirmarse el resultado del proceso interno.

Fuente: El Periódico de España

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