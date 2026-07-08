Tribunales
El Supremo tumba definitivamente la querella del 'youtuber' Rubén Gisbert contra la jueza de la dana
El TSJCV ya inadmitió la querella en marzo y desestimó el recurso del letrado en abril: "No entendemos que los hechos objeto de querella tengan la entidad suficiente como para poder entenderlos integrables en nuestro ámbito jurisdiccional"
La querella del 'youtuber' Rubén Gisbert contra la jueza de la dana ha llegado a un callejón sin salida. El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso presentado por Gisbert, abogado de varias víctimas de la dana en la investigación penal, que ya no tiene más opciones para resucitar en esta vía penal su ofensiva contra la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, a la que acusaba de varios delitos, entre ellos prevaricación judicial, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y omisión del deber de perseguir delitos, y se centraba en la presencia de su pareja, también juez, durante la práctica de diligencias de instrucción.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya inadmitió la querella el pasado mes de marzo, entre otras cosas al considerar “cuestionable” el documento consistente en dos grabaciones de audio con las que Ruben Gisbert atribuye al marido de la magistrada una supuesta injerencia o participación en la instrucción de las diligencias previas de la dana, más concretamente en el interrogatorio y ofrecimiento de acciones a dos perjudicados.
El letrado, sin embargo, presentó un primer recurso que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano desestimó en abril: "No entendemos que los hechos objeto de querella tengan la entidad suficiente como para poder entenderlos integrables en nuestro ámbito jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de los mismos", rezaba aquella resolución. Pero el abogado siguió batallando para recurrir en casación al Tribunal Supremo.
La negativa del TSJCV al entender que este tipo de resoluciones no son susceptibles de recurso motivó la queja del letrado y ahora, el Supremo tumba su último escrito. La Sala de lo Penal confirma que no cabía recurrir en casación la inadmisión de la querella y recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva no obliga a habilitar recursos al margen de lo legalmente previsto. Por ello, ha desestimado el recurso de queja del 'youtuber', al que le ha impuesto las costas procesales.
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Fuente: Levante - EMV
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