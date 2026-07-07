El Gobierno dejará para después del verano la aprobación del modelo de financiación en Consejo de Ministros

El calendario para arrancar la tramitación parlamentaria de la reforma del modelo de financiación autonómica vuelve a sufrir un nuevo retraso. La intención del Gobierno pasaba por dejarlo aprobado en Consejo de Ministros este mes de julio y llevarlo al Congreso con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para que, en caso de tener luz verde, entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, comunicó este lunes a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas que la reunión del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la propuesta del Gobierno no se celebrará hasta el 29 de este mes, el día después del último Consejo de Ministros ordinario antes del parón estival.

Su aprobación en el Consejo de Ministros no se producirá así hasta después del verano, según confirmó el propio titular de Hacienda sin concretar fecha. Se ha descartado, por tanto, convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros antes de agosto para acelerar los tiempos. Con todo, Arcadi España aseguró que su pretensión sigue siendo que el nuevo modelo pueda echar a andar coincidiendo con la entrada del próximo año y ha vuelto a recetar “trabajar con prisa y diálogo”.

El margen temporal para avanzar en la implantación de la reforma se vuelve a estrechar cuando la legislatura entra en su último tramo. Todo ello descontando que el Gobierno tiene en contra a todas las comunidades populares, por lo que el principal partido de la oposición votará en contra, y tampoco cuenta por el momento el apoyo imprescindible de Junts.

La anterior ministra de Hacienda y arquitecta del modelo que ahora está sobre la mesa, María Jesús Montero, ya se había fijado como objetivo que la tramitación arrancase en este periodo de sesiones para poder aprobarlo definitivamente en el Congreso antes de finales de año. Una hoja de ruta alterada por su salto como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

De cara a poder acercar posiciones, sobre todo con comunidades socialistas aún reticentes, como es el caso de Asturias y más abiertamente Castilla-La Mancha, Arcadi España ha adelantado esta semana se enviará un borrador a los territorios y que está abierto a introducir propuestas. El próximo martes se volverá a reunir el comité técnico para abordarlos, por lo que ha vuelto a tender la mano a las comunidades del PP que ya rechazaron reunirse con el secretario de Estado en la ronda de encuentros bilaterales.

“Es difícil de entender que ni siquiera se sienten a negociar”, arremetió tras poner en valor que con el nuevo modelo todas las comunidades contará con más recursos. Concretamente, se trata de 21.000 millones de euros adicionales. Ante ello, cuestionó en la rueda de prensa posterior al CPFF donde se aprobaron los objetivos de estabilidad que o bien el “PP no tiene un modelo alternativo, o no es su prioridad tener más recursos o su hoja de ruta la marca Génova, no los territorios, estableciendo que tiene que haber un bloqueo a medidas como esta tan beneficiosas”.

El Ejecutivo acelera con los Presupuestos

A lo que el Gobierno sí ha imprimido ritmo es a los Presupuestos de 2027. Por el momento sigue dando pasos para poder presentarlos a la vuelta del verano. Un compromiso que se ha manifestado en público por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y para cuya materialización se ha dado orden a los ministerios implicados. Este mismo martes se llevará al Consejo de Ministros el techo de gasto (límite de gasto no financiero) para la elaboración de las cuentas públicas y los objetivos de estabilidad para debatirlos en el Congreso en un pleno extraordinario el próximo 14 de julio. Ante la previsión de que no sean convalidados, se ha habilitado una segunda fecha para el 23 de julio.

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La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes si son rechazados en la primera votación. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. El objetivo es iniciar el próximo curso político con el foco en los Presupuestos y para ello se acelerará este mes de julio los pasos previos.