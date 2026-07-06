En Zaragoza
El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
La hija menor de los Reyes debuta este miércoles con una intervención pública mientras perfila su agenda institucional y continúa su formación en Políticas y Relaciones Internacionales con la vista puesta en apoyar a la futura reina
La infanta Sofía pronunciará este miércoles en Zaragoza el primer discurso oficial de su vida pública. La intervención, en la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, supone mucho más que un estreno ante un atril. Representa un nuevo paso en la construcción del papel institucional que la hija menor de los Reyes está llamada a desempeñar en la Corona en los próximos años.
A sus 19 años, Sofía sigue con su preparación académica a la vez que va combinando una presencia pública cada vez más definida, viendo en qué áreas se siente más cómoda. Este año ha realizado el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado adscrito a la Universidad de Londres, que desarrolla esos estudios en tres capitales. El primero ha sido en Lisboa; el año próximo será en París y, el último, en Berlín.
Aunque la futura jefatura del Estado corresponde a la princesa Leonor, la posición que ocupa Sofía dentro de la familia real tiene una relevancia indiscutible. Es la segunda en la línea de sucesión al trono y, previsiblemente, una de las principales figuras de apoyo a la futura Reina. Su preparación académica y su progresiva incorporación a la agenda oficial responden a esa doble realidad: completar su formación personal mientras adquiere experiencia en las funciones representativas que asumirá en el futuro.
El acto de Zaragoza refleja precisamente esa evolución. La Infanta entregará las primeras ayudas del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, de la que es presidenta de honor, en una iniciativa destinada a reconocer proyectos innovadores para mejorar la educación en España. Será, además, la primera vez que pronuncie un discurso oficial, un hito que hasta ahora no había formado parte de su agenda pública.
Su incorporación a la actividad institucional en solitario, no obstante, comenzó hace un tiempo y avanza de forma gradual. En diciembre de 2024 protagonizó su primer acto en solitario con la entrega de los Premios de Fotografía que llevan su nombre. Más de un año después, el pasado enero, presidió una jornada de la Fundación ONCE dedicada a los perros guía, una cita que permitió mostrar una faceta más cercana y que volvió a poner de manifiesto su conocida afinidad con los animales.
La sucesión de estos actos deja entrever también el proceso con el que la Casa del Rey va configurando su agenda. Igual que ha ocurrido históricamente con otros miembros de la familia real, la actividad institucional va ayudando a identificar los ámbitos con los que cada uno establece una mayor vinculación. La educación se incorpora ahora a ese recorrido, tras las artes (el premio de fotografía) y los animales.
La prioridad, los estudios
Por el momento, la prioridad sigue siendo completar su formación universitaria. La agenda institucional continúa siendo limitada y compatible con sus estudios. De hecho, también será el principal objetivo de la Princesa Leonor el curso que viene, cuando empezará el grado de Políticas en la universidad pública Carlos III, en el campus de Getafe (Madrid). La heredera al trono finaliza este mes sus tres años de formación militar. Este viernes, junto a su hermana y los Reyes, asistirá a la entrega de rales despachos en la Academia General del Aire y del Espacio, en Santaigo de la Ribera (Murcia).
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Fuente: El Periódico
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