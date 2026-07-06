Madrid rechaza la propuesta de déficit y techo de gasto planteada por Hacienda: "Es un objetivo imposible de cumplir"

Como el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, Madrid ha rechazado hoy la propuesta de déficit y techo de gasto planteada hoy por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El planteamiento pasa por incrementar una décima el déficit y un 4% el nivel de gasto. La fijación de estos criterios es el paso previo para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La consejera madrileña Rocío Albert ha comenzado por cuestionar el propósito con que se ha anunciado desde el Gobierno la presentación de los presupuestos. Si antes de entrar a la reunión ha calificado el encuentro directamente de "paripé", a la salida ha vuelto a reafirmar que "no es creíble" que se vayan a presentar presupuestos. "Dijeron lo mismo para 2024, para 2025, para 2026. Nada ha cambiado, y por tanto lo que hoy se nos presenta para 2027 sabemos que es solo una tapadera, una cortina de humo para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción institucional a la que nos tiene sometidos el Gobierno Central".

La consejera madrileña ha considerado "irrelevante" que se vote sobre los objetivos de déficit y deuda, cuando de lo que se trata, ha dicho, es de cumplir "con el objetivo de gasto europeo". La propuesta de déficit ha sido rechazada, no obstante, por todos los consejeros populares y votada a favor por Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha.

En relación con el techo de gasto, Albert ha coincidido con otros consejeros populares en señalar la imposibilidad para cumplir con la obligación, una circunstancia que desee las comunidades populares achacan al propio Gobierno. "Es un objetivo imposible de cumplir por todas las obligaciones que el Gobierno Central a través de sus diferentes ministerios nos imponen", ha señalado Albert, quien ha apuntado en este sentido a medidas como la subida de salarios de los empleados públicos o la bajada de ratios educativas.

"Pongo un caso muy concreto", ha abundado la consejera madrileña. "Ha habido para el año 2027 se establece un incremento del 5% del salario de los funcionarios públicos, y el techo de gasto es del 4%. ¿Cómo lo hacemos las comunidades autónomas, si ya sabemos que va a haber incumplimiento?". "Es bastante desolador saber que esto solo se hace para cumplir un trámite y preparar el programa electoral del señor Sánchez y dar gusto a los independentistas".

Albert se ha referido también a la propuesta llevada por el ministro Arcadi España a la reunión de establecer objetivos de déficit "asimétricos", distintos para cada comunidad en función de su situación financiera, un planteamiento, ha dicho el ministro que ya se consideró en el pasado. El ministro la ha defendido como una propuesta abierta y un "ejercicio de solidaridad".

"El conjunto de España tiene que cumplir el mismo déficit", ha terciado Albert, quien ha señalado hacia Cataluña entre las principales beneficiarias. "Lo único que a Cataluña le importa es Cataluña y no el conjunto de España. Nosotros lo que consideramos es que todas las comunidades autónomas estamos al servicio de España y por tanto tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y los mismos objetivos de deuda", ha enfatizado.

Frente al "ejercicio de solidaridad" al que ha aludido España, Albert ha considerado que, en cualquier caso, de plantearse ese objetivo de déficit asimétrico, "la lógica y el sentido común dicen que quien más cumple tendría que tener mayores posibilidades" en vez de "premiar" al que más incumple. Entre las comunidades más potencialmente beneficiadas, España ha apuntado, en cambio a Murcia y la Comunidad Valenciana, dos de las que se consideran peor financiadas en el actual sistema.

El consejero valenciano, José Antonio Rovira, ha manifestado a la salida de la reunión que no está en contra, aunque no le parece "una cuestión relevante", apuntando a que la clave del asunto esté en el propio sistema de financiación autonómica. María Isabel López Aragón, consejera murciana, por su parte, ha asegurado que "en la región peor financiada de España" la tomarán en consideración. "Está claro que las reglas de juego tienen que ser las mismas para todos pero nosotros vamos a estudiarla", ha apuntado.

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Albert también ha anticipado el rechazo de Madrid a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se debatirá en una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 29 de julio. "Lo que se nos presenta es el modelo Junqueras, que es un modelo al que todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, salvo Cataluña, ya hemos dicho que no, lo lógico es que todas vamos a seguir diciendo que no", ha asegurado. "Lo que tiene que hacer este nuevo ministro es cambiar el modelo, discutirlo con todas las comunidades autónomas y entonces podremos hablar de algo distinto", ha zanjado.

Fuente: El Periódico de España