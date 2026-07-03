Morant, proclamada candidata del PSPV tras cerrar el plazo sin rivales

Salvo un adelanto electoral que no es del todo improbable, la Comunitat Valenciana no celebrará elecciones hasta el próximo 23 de mayo de 2027. Para esa cita con las urnas quedan 324 días, pero por si acaso, el PSPV ya tiene candidata con la que concurrir a esos comicios: Diana Morant. La secretaria general de la federación y ministra de Ciencia será ratificada este viernes como la cabeza de cartel del partido después de que el plazo se haya cerrado a las 12 de la mañana sin que haya postulaciones alternativas.

Según confirman fuentes de la federación de los socialistas valencianos, Morant es el único nombre inscrito para ser la candidata de la formación a las elecciones autonómicas una vez cerrado el periodo de 36 horas abierto el pasado jueves. La líder del PSPV registró su postulación el mismo jueves por la mañana en la sede del partido en València escoltada por los principales referentes de la formación y exhibiendo "unidad", lo que dejaba ya claro que en caso de haber alguna propuesta alternativa sería de un 'outsider', un verso suelto.

Pero la política es más de prosa que de rima y esa posibilidad remota no se ha dado. Transcurrido el plazo dado por el calendario aprobado el pasado martes por la dirección autonómica, no hay rivales a Morant que será confirmada como cabeza de cartel y candidata a la Presidencia de la Generalitat sin necesidad de las primarias que podrían haberse activado en caso de haber más de un contendiente. Tampoco le será necesario ni siquiera recoger el 12 % de los avales exigidos para concurrir en el proceso interno al no haber más aspirantes.

Por mucho que fuera lo esperado, el nombramiento de Morant como candidata da al PSPV, acostumbrado a las trifulcas internas, cierto respiro. No en vano, en las últimas elecciones autonómicas a las que los socialistas valencianos concurrieron desde la oposición requirieron de primarias entre el entonces secretario general Ximo Puig y el en ese momento alcalde de Faura, Toni Gaspar, con victoria holgada para el primero que, sin embargo, vio cómo a meses de enfrentarse a las urnas un sector del partido mostraba su prioridad por otro aspirante.

El nombramiento de Morant como candidata sirve tanto para esquivar un posible foco de lío interno al tiempo que permite al PSPV reivindicarse en la comparación, elemento siempre determinante en política. Son la primera federación socialista que elige a su cabeza de cartel para las elecciones del próximo año y son además el primer partido de la Comunitat Valenciana que ratifica a su aspirante a la Generalitat, distanciándose de un PP que espera con paciencia los movimientos que pueda llegar desde Génova, con visita de Alberto Núñez Feijóo este jueves incluida.

Primera mujer candidata

La ratificación de Morant como candidata a la Generalitat la convierte en la primera mujer que aspira a este puesto por parte de la papeleta socialista. Es, además, la culminación natural de un proceso que comenzó hace dos años y medio cuando fue elegida secretaria general de los socialistas valencianos, un cargo para el que fue ratificada un año después en el congreso ordinario del partido. En ninguno de los dos casos necesitó pasar por primarias aunque en el primer envite no estuvo muy lejos ya que los entonces líderes provinciales de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, como Alicante, Alejandro Soler, presentaron sus respectivas precandidaturas que, no obstante, acabaron retirando tras una negociación en Ferraz.

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Desde aquella elección, la ministra de Ciencia no ha tenido ningún tipo de rival interno en lo que respecta al poder autonómico, lo que no supone que haya estado exenta de marejada, como se vio en la composición de su segunda ejecutiva o en la reelección de Bielsa como secretario general de la provincia. No obstante, la situación ha mejorado ostensiblemente, según admiten diversas fuentes de la formación, sobre todo entre el alcalde de Mislata y la propia Morant, que llegan a la cuenta atrás electoral con las relaciones engrasadas y una complicidad en cotas máximas.