Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por filtración de datos de dos periodistas

Un juzgado de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, acusado de presunta revelación de secretos por difundir datos de dos periodistas que investigaban informaciones relacionadas con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La decisión llega después de que la magistrada escuchara las explicaciones de Rodríguez y del propio González Amador. El primero reconoció que fue la pareja de Ayuso quien le hizo llegar las fotografías de los dos reporteros de 'El País', que después difundió entre medios. La pareja de Ayuso sostuvo, a su vez, que esas imágenes le habían llegado a través de un vecino.

En el auto de archivo, la magistrada insiste en que el mensaje difundido por Miguel Ángel Rodríguez "no contiene ningún dato reservado o de carácter personal" de los dos periodistas afectados y que tampoco ha quedado acreditado que su identidad o su imagen fueran obtenidas de forma ilícita. Así, "ningún dato de los obtenidos en instrucción" permite sostener que el nombre, el primer apellido o la fotografía de los reporteros procedieran de la información facilitada por los agentes que los identificaron en la vía pública. La jueza da por establecido, en cambio, que la imagen fue enviada por un vecino del inmueble y que los datos de los periodistas eran conocidos por Rodríguez por sus contactos profesionales con ellos, además de figurar publicados en el propio periódico para el que trabajan.

Esta decisión, añade el texto, "no es firme y cabe recurso". Por su parte, el PSOE-M, que ejercía la acusación popular en la causa, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la magistrada. "No vamos a permitir que los presuntos delitos del Gobierno de Ayuso se archiven por la puerta de atrás", ha señalado Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización de los socialistas madrileños. Además, ha criticado que el juzgado no le ha notificado el cierre de la investigación, sino que se han enterado por la prensa.

Dos años después de los hechos

La causa se remonta al 19 de marzo de 2024, hace más de dos años, cuando los dos periodistas acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador para investigar. Según las resoluciones conocidas durante la instrucción, un agente de paisano les pidió que se identificaran. Esa misma noche, Rodríguez difundió en un chat de periodistas sus nombres, apellidos y una fotografía, acompañados de un mensaje en el que les atribuía haber estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad".

El procedimiento había sido reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid después de que el juzgado lo archivara inicialmente. La Audiencia aceptó los recursos del PSOE y de 'El País' y ordenó investigar el origen de los datos, al considerar "pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas" a Rodríguez y si este los difundió. Tras esa resolución, la jueza citó al jefe de gabinete de Ayuso como denunciado y querellado por un posible delito de revelación de secretos.

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El archivo judicial se produce después de que, en marzo, la Agencia Española de Protección de Datos también archivara la denuncia presentada contra Rodríguez en el ámbito administrativo. La AEPD no apreció entonces indicios de infracción en materia de protección de datos, aunque esa resolución se limitaba a ese terreno y no prejuzgaba eventuales responsabilidades penales.

Fuente: El Periódico de España