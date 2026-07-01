Caso Leire
El juez llama como testigo al 'número dos' de García Ortiz por su reunión con Leire Díez para valorar si cita al exfiscal general
La Fiscalía admitió al juez Pedraz que García Ortiz fue informado de las reuniones de Leire Díez con su ‘número dos’
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el próximo 15 de julio al fiscal que fue mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y a otra miembro de su equipo como testigos el próximo 15 de julio en el marco de la investigación que lleva a cabo contra la trama que presuntamente buscaba boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. De lo que manifiesten dependerá la citación del propio exfiscal general, cuya comparecencia han pedido las acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP.
Se trata de Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. Según admitió la propia Fiscalía General por escrito ante el juez, García Ortiz fue informado del contenido de dos reuniones que ambos mantuvieron con uno de los abogados de la trama, Jacobo Teijelo, que estuvo acompañado en estos encuentros por la exmilitante socialista Leire Díez.
En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se da cuenta de la petición de las acusaciones populares en relación con la participación de Villafañe, "en su condición de entonces Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, en al menos dos reuniones con Don Jacobo Teijelo Casanova" el 6 de marzo de 2025.
Las acusaciones también pidieron la citación del jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía, en la calle Fortuny de Madrid que reconoció que "no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio". No obstante, de momento únicamente llama a los dos fiscales presentes en las reuniones. "En cuanto a la petición de toma de declaración de Doña Ana Isabel García León, del Jefe de Seguridad de la Sede de La Fiscalía de la Calle Fortuny y de Don Álvaro García Ortiz, una vez se conozca el resultado de las anteriores testificales, se acordará si fueran precisas", agrega.
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Fuente: El Periódico
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