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Vox ve "fantástico" que Feijóo se sume a la denuncia del "pucherazo" del que acusan a Sánchez

La formación ultra siembra dudas sobre el proceso de votación de los españoles en el extranjero

El diputado de VOX José María Figaredo.

El diputado de VOX José María Figaredo. / Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Vox no ha perdido el tiempo en salir a reivindicar que fueron ellos los primeros que hablaron del "pucherazo" que está preparando el Gobierno con el proceso de nacionalización que se abrió a través de la Ley de Nietos. Ha sido el secretario general del grupo parlamentario ultra en el Congreso, José María Figaredo, quien se ha congratulado de que Alberto Núñez Feijóo se sumara este lunes a su teoría denunciando la "ingeniería electoral" de Pedro Sánchez. "Que toda esta gente se sume al carro es fantástico porque lo que demuestras es que Vox está generando opinión", ha asegurado.

"El tiempo nos da la razón y muchos van interiorizando esos mensajes y los van haciendo suyos", ha dicho el dirigente del partido de extrema derecha al ser preguntado por las palabras del presidente del PP. En una rueda de prensa en el Congreso, Figaredo ha dedicado cerca de veinte minutos a alentar las dudas sobre el próximo proceso electoral, llegando a alertar del "riesgo de un auténtico pucherazo" y de "un golpe de Estado en diferido".

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Figaredo ha cargado contra el proceso de nacionalización, que actualmente acumula cerca de 2,5 millones de solicitudes, alegando que hay mucha opacidad en su gestión. Además, ha puesto en cuestión el actual sistema que permite votar a los españoles que residen en el extranjero asegurando que no contempla las medidas de seguridad suficientes para descartar un pucherazo. "Resulta evidente que al final el Gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del Gobierno", ha dicho.

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Fuente: El Periódico

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