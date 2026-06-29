Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" al "fabricar" votantes con la nacionalización de millones de personas ante un PSOE "muerto"

Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de realizar "ingeniería electoral" con la "fabricación" de millones de votantes de cara a los próximos comicios generales. El presidente del PP ha sembrado dudas este lunes sobre los resultados que puedan salir de las urnas en la siguiente cita electoral apuntando a la Ley de nietos que, según ha dicho, permitirá incrementar el censo de votantes en dos millones y medio de personas. Todo ello, ha sostenido, para rescatar a un PSOE "muerto" y en "quiebra" ante los presuntos casos de corrupción conocidos.

"Es un interés evidente de conseguir nuevos votantes: 'como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando nuevos votantes me salen las cuentas'", ha denunciado el líder popular en una entrevista en EsRadio en la que se ha cuestionado en reiteradas ocasiones las intenciones del Ejecutivo. En concreto, Feijóo ha apuntado a que hay cerca de 2,5 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de nietos y ha llegado a decir que se está "externalizando" este proceso en países como Cuba, aunque esta información ha admitido que aún no la tiene confirmada.

En varios momentos, Feijóo ha asegurado que está "preocupado" por estas actividades del Gobierno de coalición porque "no ha habido un caso en la democracia española en la que en un año se incremente el número de españoles en 2,5 millones". Así, ha dicho que en Buenos Aires podría llegar a haber más de 600.000 votantes. También ha cargado contra la regularización de migrantes, asegurando que va en contra de la legislación europea.

Los primeros pasos

Feijóo ha enmarcado esta estrategia en los intentos de Sánchez por hacer que "España sea como el PSOE, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate". En este sentido, ha asegurado que el PSOE "está muerto y está muerto de miedo, las dos cosas" y que le perseguirá de por vida la imagen del pasado jueves, cuando la bancada socialista se levantó a aplaudir a Sánchez tras ganar varias votaciones legislativas e intentar acallar los gritos de dimisión del PP, que había logrado aprobar una moción en la que instaban al presidente a dimitir o someterse a una cuestión de confianza.

"Esa última votación del periodo de sesiones ya forma parte de la historia democrática de España y de los momentos más negros del PSOE", ha sentenciado Feijóo. No obstante, el presidente popular ha admitido que están teniendo "muy difícil" que los socios se desmarquen del Gobierno para impulsar una moción de censura. "Aquí todo el mundo es cómplice", ha denunciado, avisando a los aliados de Sánchez de que están "entregando todo su capital político" al Ejecutivo.

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Ante esta situación, Feijóo ha sido preguntado en varias ocasiones sobre qué hará si llega a la Moncloa. "Tener la determinación de que esto hay que cambiarlo", ha respondido antes de recalcar que es necesario "reponer la decencia en el Gobierno" y que para ello aprobará un Código de Regeneración Institucional, que vaya desde limitaciones a la prórroga de Presupuestos a la elección de los altos cargos de distintas instituciones. "Ni alfombras, ni cajones ni ventanas se van a quedar sin abrir o sin levantar, pero no por ninguna persecución, sino por saber lo que han hecho", ha rematado.