Carmen Pano confirma ante el juez que les ofrecieron 250.000 euros si negaba que había llevado dinero a la sede del PSOE

Carmen Pano, la empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, ha insistido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que les ofrecieron a ella y a su chófer unos 250.000 euros para negar este extremo en sus declaraciones en varias causas judiciales.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la declaración como testigo este lunes de Pano y Gallego en el marco del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE punto

Pano declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara en sede judicial haber llevado dinero en efectivo a Ferraz y "salvar el culo" al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'. La UCO incorporó su declaración en el sumario del 'caso Leire Díez', al que tuvo acceso Europa Press.

Ahora, según fuentes jurídicas, la empresaria ha ratificado que la abogada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, le ofreció tanto a ella como a Gallego dinero con el fin de cambiar su versión en sede judicial.

El alquiler de un piso y la boda de su hija

Además, han añadido que Pano ha cifrado en unos 250.000 euros, producto de la suma de lo que ella y su chófer habían pedido, esto es, 25.000 euros para la boda de la hija de ella y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego quería 15.000 euros para la compra de un coche.

Por su parte, las mismas fuentes jurídicas han explicado que Gallego ha señalado que llegaron a contemplar aceptar la oferta, si bien terminaron rechazándola.

Estos dos testigos han ratificado así lo que declararon ante los agentes de la UCO y cuyo testimonio fue incorporado al sumario de la causa, al que tuvo acceso esta agencia de noticias.

La empresaria aseguró a los agentes que Leticia de la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.

Una reunión en Ferraz

Asimismo, han declarado como testigos la mujer con la que el fiscal José Grinda --que denunció un intento de soborno por parte de Díez a cambio de información comprometida de otros fiscales-- tuvo un conflicto legal, así como su actual pareja.

Según las fuentes, la mujer ha declarado que tres abogados acudieron a su casa. También ha reconocido haber tenido una reunión en Ferraz, en la que habrían estado presentes Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el diputado Juanfran Serrano, si bien ha señalado que no recuerda el contenido del encuentro.

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Cabe recordar que, según la UCO, Díez contactó en marzo de 2025 con el diputado socialista Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán, para intentar facilitar a la mujer un trabajo dentro del PSOE, tarea para la cual fue citada en Ferraz por la exmilitante.

Fuente: El Periódico