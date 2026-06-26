CASO BEGOÑA GÓMEZ
La UCO documenta la "arbitrariedad" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez
La Guardia Civil sostiene que la "predilección" por las empresas de Juan Carlos Barrabés "se observa durante todo el proceso de valoración"
Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las adjudicaciones de la empresa pública Red.es a las mercantiles de Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, documenta "la modificación de las valoraciones" que evidencian "que el proceso de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor está marcado por una decisiva arbitrariedad". Así consta en un informe de 26 de febrero que los agentes enviaron a la Fiscalía Europea.
"Más allá de resultar la primera clasificada en esta fase, atendiendo al proceso integro, la UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor", prosigue el oficio policial, que desvela después que esta "predilección" se observa durante "todo el proceso de valoración".
Precisamente, el juez Juan Carlos Peinado abrió de manera reciente una nueva pieza separada del caso Begoña Gómez tras ser informado de que la Audiencia Nacional había obligado a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre determinados contratos que el empresario Juan Carlos Barrabés obtuvo en relación con diversos trabajos ofertados por la empresa pública Red.es
A juicio de Peinado, estas conductas pueden "ser constitutivas de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión", por lo que remite todo este asunto de nuevo a la Fiscalía de Madrid "a fin de que emita el correspondiente informe sobre la tipicidad de los hechos"
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Fuente: El Periódico
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