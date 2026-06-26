Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTraspaso AP-9Nueva Rectora UVigoRevisión PAUBaloncesto Vigo selecciónDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

MOVIMIENTO SUMAR

Martínez Barbero y la 'número dos' de Bustinduy anuncian su candidatura para liderar Movimiento Sumar en la próxima asamblea

La candidatura llega después del cuesitonamiento interno a la actual coordinadora, Lara Hernández

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en una imagen de archivo. / Alberto Ortega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Cabanillas

Madrid

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y número dos de Pablo Bustinduy en el ministerio, han presentado su candidatura para liderar el partido Movimiento Sumar en la asamblea que se celebrará el próximo 11 de julio. La decisión llega después de la crisis vivida en la formación tras la dimisión de la secretaria de Organización denunciando fraude y maltrato laboral por parte de la actual coordinadora, Lara Hernández.

Noticia en ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents