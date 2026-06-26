MOVIMIENTO SUMAR
Martínez Barbero y la 'número dos' de Bustinduy anuncian su candidatura para liderar Movimiento Sumar en la próxima asamblea
La candidatura llega después del cuesitonamiento interno a la actual coordinadora, Lara Hernández
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Madrid
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y número dos de Pablo Bustinduy en el ministerio, han presentado su candidatura para liderar el partido Movimiento Sumar en la asamblea que se celebrará el próximo 11 de julio. La decisión llega después de la crisis vivida en la formación tras la dimisión de la secretaria de Organización denunciando fraude y maltrato laboral por parte de la actual coordinadora, Lara Hernández.
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Fuente: El Periódico
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