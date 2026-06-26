Caso Zapatero
El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
El hallazgo de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, revela un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal"
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía Geneal del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".
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Fuente: El Periódico
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