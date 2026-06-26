Cinco muertos y más de un centenar de españoles desaparecidos en Venezuela mientras el Gobierno envía equipos de rescate y ayuda económica

El Ministerio de Exteriores ha confirmado el fallecimiento de cinco españoles tras el doble terremoto en Venezuela, entre ellos la directora de oficina de Canarias en Caracas, Isabel Jara. Los desaparecidos ascienden a 119, por lo que se ha realizado un llamamiento a contactar con el Consulado o la Embajada. Al menos 14 están todavía bajo los escombros, según los últimos datos de la Embajada de España (facilitados a las 18:40 horas de este viernes). Se calcula que unos 200.000 españoles viven en el país sudamericano. La cifra total de muertos aportada por el Gobierno venezolano se eleva ya a 920 y los heridos a 3.360, aumentando así de forma exponencial en las sucesivas actualizaciones. Según las estimaciones de la ONU, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas con daños materiales y la cifra de desaparecidos podría ascender a más de 50.000, por lo que se temen miles de muertos.

Los equipos de rescate enviados por el Gobierno están sobre el terreno desde este viernes. Se trata de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que trabajarán con las autoridades locales y los equipos de búsqueda que han aportado casi una veintena de países.

Los españoles se encuentran entre los primeros equipos internacionales en llegar, junto a los enviados por Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile. Se ha movilizado asimismo el grupo experto de rescate de personas de las Naciones Unidas, además de personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este mismo viernes también partió desde Catalunya un equipo de 15 bomberos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y 10 forenses de la Generalitat catalana para ayudar en las tareas de rescate tras los terremotos sufridos esta semana, mientras que otras comunidades preparan el envío de sus propios dispositivos de ayuda.

Al envío de efectivos de rescate se ha sumado la movilización de un millón de euros para financiar el primer paquete de ayuda al país caribeño. Desde el ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo se ha dado la orden de desbloquear esta ayuda a través de las organizaciones financieras multilaterales en las que participa España (BID y CAF) presentes en la región.

Desde el Gobierno trasladan que están trabajando “para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela”

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, habilitará una línea extraordinaria de subvenciones por valor de 300.000 euros para cooperar en las tareas de emergencia. Una ayuda económica que se está replicando desde otras instituciones de toda la geografía española, tanto municipales como autonómicas. La extensa comunidad venezolana en España se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria.

El contacto con las autoridades del país se está produciendo al máximo nivel, tanto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como entre el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo, Yván Gil, para seguir con la unidad de crisis la evolución de la situación en Venezuela. Las muestras de solidaridad fueron inmediatas y transversales desde todos los partidos políticos y representantes institucionales tras los devastadores terremotos que han golpeado al país sudamericano, sucediéndose también los minutos de silencio.

Colonia española en Venezuela

Desde el Gobierno trasladan que están trabajando “para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela”. Los españoles que siguen bajo los escombros "constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del ejército", según destacan fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares. En la tarde de este jueves, el avión de Defensa eviado con ayuda humanitaria salió hacia República Dominicana para repatriar a 59 españoles, junto a once portugueses y una búlgara.

Los militares españoles del Equipo de Rescate Urbano del Segundo Batallón de la (UME) aterrizaron este viernes en la Base Aérea El Libertador (Aragua), a unos 150 kilómetros del estado de La Guaira. Los daños por el terremoto han provocado el cierre del principal aeropuerto del país, Maiquetía-Simón Bolívar. La Guaira es el estado más afectado por los terremotos registrados la madrugada del jueves. Una zona donde cientos de edificios se han derrumbado y a la que se desplazó Delcy Rodríguez para anunciar la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional.

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Durante las primeras horas se constató en esta zona costera la escasa presencia de autoridades y cuerpos de rescate tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, además de reportarse algunos saqueos. La Embajada estadounidense confirmó la presencia en Caracas del teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), con el objetivo de encargarse de "coordinar" los esfuerzos "junto con el equipo en el terreno".