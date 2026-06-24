El PP se queda solo con Vox en su petición de elecciones en el Senado

Estaba Pedro Sánchez compareciendo en el Congreso, defendiendo la pulcritud de su partido y de su entorno y reduciendo todo a José Luís Ábalos, cuando el PP ha arrancado el debate en el Senado para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones de manera inmediata ante los presuntos casos de corrupción que le acechan. Unas horas después, la Cámara Alta ha aprobado esa exigencia -vetada la semana pasada en el Congreso- con la ya consabida mayoría absoluta de los populares y los cuatro senadores de Vox. Ningún socio ha apoyado la iniciativa, ni siquiera Junts, cuyos parlamentarios no han participado en la votación.

Una semana después de que PSOE y Sumar hicieran uso de su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para evitar que el hemiciclo se pronunciara sobre un adelanto electoral, el PP ha puesto una alfombra roja en el Senado a este debate. "Esta no es una moción contra un Gobierno, es una moción en defensa de la democracia. Un Gobierno gobierna mientras tiene la confianza de la Cámara", ha sentenciado la portavoz del PP, Alicia García, antes de señalar que esta es "la fase terminal del 'sanchismo'".

La dirigente popular ha puesto sobre la mesa la condena de 24 años al exministro de Transportes y las investigaciones judiciales a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y al hermano del mismo, David Sánchez. "El señor Sánchez tiene que afrontar las consecuencias y las responsabilidades políticas", le ha espetado a la bancada socialista, reclamando una vez más el adelanto electoral. Casi a la par, desde la tribuna de oradores del Congreso, era Alberto Núñez Feijóo el que le decía directamente a la cara a Sánchez que convocara elecciones.

Sin los posconvergentes

Junts, que se esperaba el mejor aliado del PP en esta votación, dado que una de las enmiendas vetadas la semana pasada en el Congreso pidiendo elecciones era suya, han preferido no participar en la votación. "Claro que queremos elecciones, pero también queremos, y lo he dicho mil veces, es respeto, democracia y verdad porque son la base fundamental de la prosperidad", ha reclamado el portavoz posconvergente Eduard Pujol, que ha defendido una enmienda a la moción en la que pedían la aplicación de la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont. "El PP nos quiere cómplices, pero nos censuran", ha rematado.

También ha tenido palabras para Sánchez, al que ha acusado de no haber querido "cambiar nada del Estado profundo" y de ser unos "incumplidores de serie". "Esto es un circo, el circo de Pedro Sánchez y algunos saltimbanquis que todavía le ríen las gracias", ha denunciado para rematar con un "convoque elecciones", aunque después no ha respaldado la petición. Nada ha dicho sobre el asunto el PNV, el otro aliado que más distancias marca con el Ejecutivo. Su portavoz, Estefanía Beltrán, ha declinado participar en el debate, sus senadores han votado en contra.

Por parte de los socios más leales, ERC y EH Bildu, el Gobierno ha recibido un tirón de orejas, pero sin que le reclamen las elecciones. La portavoz de los republicanos catalanes, Sara Bailac, ha admitido que la sentencia de Ábalos es de "una extremada gravedad" y que demuestra que el PSOE tiene un problema no ha sabido afrontar. Así, ha pedido que adopten "medidas valientes contra la corrupción", Pero, a la vez, ha confrontado con el PP, al que ha acusado de querer hacer "ruido". Y, al igual que ha hecho Gabriel Rufián en el Congreso, ha pedido al Gobierno que dote de contenido la legislatura.

La senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, también ha señalado que dar el poder al PP no puede ser una "alternativa" a los casos de corrupción del Gobierno. "Estamos ante un momento crucial de la legislatura y, tal como hemos demostrado hasta ahora desde EH Bildu, seremos exigentes y responsables al mismo tiempo, demostrando con ejemplaridad que no todos somos iguales y seguiremos trabajando nuestra agenda para avanzar en soberanía", ha sentenciado.