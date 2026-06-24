Las 10 frases de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que cercan al Gobierno y al PSOE

Pedro Sánchez ha comparecido durante 30 minutos ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los casos de corrupción que cercan a su partido y al Gobierno. Estas son las 10 frases e ideas sobre las que ha articulado su intervención inicial en el Congreso de los Diputados:

"Detrás de este cúmulo de titulares, filtraciones y especulaciones hay tres cuestiones de naturaleza y escala diferentes que determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para crear una sensación de corrupción generalizada que no existe".

"Jamás conocí, ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas que hoy están bajo investigación judicial".

"Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia e hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP ".

". "El PSOE no se ha financiado irregularmente, al contrario, son otros los que se han aprovechado de sus recursos".

"No vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo".

"Cuando se descubrieron estos hechos [los casos que afectan a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán ], dimos un paso al frente: pedí disculpas, expulsamos a los investigados, comparecí ante sus señorías y pusimos al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado toda la información requerida".

y a ], dimos un paso al frente: pedí disculpas, expulsamos a los investigados, comparecí ante sus señorías y pusimos al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado toda la información requerida". "Nadie puede sacar aun concusiones sobre Zapatero. Al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra y la respuesta es clara: no lo hubo, Ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo".

"Los casos contra mi esposa y contra mi hermano se construyeron sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo que se articula en tres fases: difusión de informaciones falsas, presentación de denuncias por parte de organizaciones de ultraderecha y apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados".

"Mi mujer empezó a trabajar con la Universidad Complutense en 2012, dos años antes de que yo fuese elegido secretario general del PSOE. Y la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a cero euros".

"Yo voy a confiar en la justicia de mi país a pesar de que haya actuaciones que me cuesta mucho comprender. Porque la inmensa mayoría de los jueces hacen un trabajo modélico, esencia y objetivo".