Corrupción
El PP exige al PNV que "dé explicaciones" por su posible implicación en la 'trama SEPI'
Cuca Gamarra insiste a Sánchez en que debe disolver las Cortes y convocar elecciones: "Esto no da más de sí"
La vicesecretaria del Partido Popular Cuca Gamarra ha exigido hoy al Partido Nacionalista Vasco que "dé explicaciones" ante su posible implicación en la trama SEPI, según se desprende de un informe de la UCO de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. "Lo importante es que el PNV dé explicaciones en relación con ese informe incluido en el sumario", ha dicho Gamarra en las puertas del Senado.
La dirigente popular se ha preguntado si es "la relación del PNV con el PSOE" lo que está "condicionando al final que siga a apoyando a Pedro Sánchez". Acto seguido, ha vuelto a hacer un llamamiento a los socios del Gobierno para que consigan que Sánchez "asuma sus responsabilidades políticas" porque "quienes pueden conseguirlo son sus socios, que todavía le están apoyando".
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP fue preguntada por los periodistas por el informe de la Guardia Civil que señala directamente la influencia de la trama dentro del Partido Nacionalista Vasco, que habría ejercido su influencia para que la empresa vasca Tubos Reunidos, S. A. recibiese un rescate de 112,8 millones de euros.
Gamarra ha insistido, como ayer hizo Alberto Núñez Feijóo, en que la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel es "de máxima gravedad" porque es "una condena al sanchismo y nada más y nada menos que por corrupción y en plena pandemia". Gamarra ha insistido en que esto exige "que se depuren las responsabilidades políticas" porque Pedro Sánchez "le nombró, permitió que actuara o tapó lo que estaba ocurriendo", por lo que ahora "esto no da más de sí y solo queda un camino: disolver y dar la palabra a los españoles para que puedan hablar ante tanta corrupción".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué hace Touriñán infiltrado entre aficionados del Celta Fortuna viendo la final por el ascenso a Segunda en Balaídos?
- Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
- Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Salvan la vida a un niño de tres años inconsciente tras un golpe en la cabeza en su casa en Vigo
- Las entradas para el concierto de Deep Purple en Vigo ya tienen fecha de venta: habrá dos formas de hacerse con ellas
- El centro de FP vigués que arrasa con los retos propuestos por empresas
- Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia