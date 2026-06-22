Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse

La lentitud de la justicia y más específicamente el atasco de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la encargada de los recursos de apelación del caso Begoña Gómez, es la principal piedra en el camino emprendido por el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que este sábado dictó un auto en el que acordó enviar a juicio a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al mismo tiempo que le retiró el pasaporte por riesgo de fuga.

Ante la decisión sentarla en el banquillo de Peinado, que en septiembre cumplirá 72 años y entonces no podrá seguir como juez al superar la edad de jubilación, no cabe recurso. Sin embargo, se da la circunstancia de que la Audiencia madrileña todavía tiene que responder los diferentes recursos que presentaron las defensas contra decisiones del magistrado, que podrían ser anuladas de forma total o parcial.

Archivo - La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez / Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Los magistrados ya anularon la primera decisión de Peinado de enviar a Begoña Gómez ante el tribunal del jurado. En este sentido, la Sección 23 todavía no ha respondido a los recursos interpuestos contra el auto de 20 de marzo en el que Peinado acordaba, por segunda vez, la trasformación de las diligencias previas y volvía a incoar un procedimiento contra Begoña Gómez y su asistente ante el Tribunal del Jurado. Las fuentes de las defensas consultadas explican a esta redacción que no es descartable que obliguen al instructor "a empezar de nuevo".

Recursos de queja

Tampoco se han contestado los recursos de queja interpuestos contra el auto de Peinado de 11 de abril en el que el instructor acordó la continuación del procedimiento contra Begoña Gómez y María Cristina Álvarez Rodríguez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Precisamente, la atribución de estos delitos forma parte de las quejas de los investigados. Por ejemplo, el letrado de la asistente, José María de Pablos, sostiene que no se puede acusar a Begoña Gómez del delito de tráfico de influencias por su trabajo de codirectora de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuando "se trató de una dedicación gratuita —pro bono— de la que no obtuvo ningún beneficio económico. Además, el rector de la UCM no ha descrito haber sufrido ninguna presión moral para la creación de aquella Cátedra", por lo que no hubo "presión" sobre este funcionario público.

Archivo - La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

En este sentido, De Pablos considera "disparatado" que Peinado atribuya a la asistente el delito de tráfico de influencias por "su mera presencia" en las reuniones de Begoña Gómez con las empresas. "¿Por qué no se imputa a los escoltas que también la acompañaban a esas reuniones?", ironizó este letrado en su recurso de queja de 17 de abril, que no ha respondido la Audiencia madrileña y que, de hacerle caso, podría modificar el auto de apertura de juicio oral de este sábado 20 de junio.

Corrupción en los negocios

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, para este letrado el auto de Peinado de 11 de abril hizo "caso omiso (también) de este mandato de la Audiencia Provincial". En este recurso de queja el abogado sostiene que no puede haber delito de corrupción entre particulares en las relaciones contractuales entre una entidad pública (la UCM) y una sociedad mercantil (sea Google, Reale, La Caixa, o cualquier otra entidad patrocinadora de la Cátedra). "La imputación de este delito es una muestra de la ausencia de rigor que ha presidido la presente causa desde el principio", lamentaba De Pablos.

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El instructor llamó a declara / Alberto Ortega - Europa Press

En el tercer delito, el de apropiación indebida, De Pablos afirma en el recurso de queja que Peinado protagoniza "un incomprensible error de concepto", porque "no existe el delito de apropiación indebida de activos inmateriales", en alusión a la supuesta apropiación del dominio de la página web en la que se alojó el software de la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez.

Además, prosigue el escrito, "el dominio se inscribió a nombre de Begoña Gómez siguiendo instrucciones de la Complutense. El software no se inscribió a favor de nadie, ni de la Complutense, ni de la mujer del presidente del Gobierno".

Malversación de fondos públicos

Y finalmente, el recurso de queja de la asistente deberá analizar el delito de malversación de fondos públicos que le atribuye Peinado por colaborar con la cátedra de Begoña Gómez mientras era asistente pagada por Moncloa.

El letrado José María de Pablos sostiene que Cristina Álvarez no malversó fondos públicos porque "no existe un Estatuto de la asistente del cónyuge del Presidente del Gobierno que delimite cuáles son y cuáles no son sus funciones, ni el tiempo dedicado a actividades de Begoña Gómez que puedan considerarse privadas es relevante teniendo en cuenta sus horas de trabajo, ni consta que por esas actividades haya desatendido nunca ninguna de las funciones encomendadas".

En este sentido, el letrado recuerda que la asistente acudió junto a Begoña Gómez a "siete actos a lo largo de ocho años. Menos de un acto al año. Un acto cada catorce meses" y que la dedicación acreditada a las actividades personales y profesionales de la mujer de Pedro Sánchez fue de, "aproximadamente, medio minuto al día".