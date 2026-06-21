El CGPJ estudiará si Peinado cometió una "falta grave" al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado este domingo de manera telemática una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. La reunión, que fue suspendida sin llegar a analizar el contenido del auto de Peinado, está previsto que continúe este lunes a partir de las 9 de la mañana.

La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo Isabel Perelló convocó a la Comisión Permanente en virtud del artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que este órgano "también podrá, de oficio, ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario", en este caso a Peinado.

Y como único punto en el orden del día de la reunión extraordinaria se alude al artículo 418.5 de la misma ley, que establece que es falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

La reunión de este domindo se convocó después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase ayer la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitase la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Ayer, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera "un hecho de máxima gravedad".

Para el Ministerio del Interior, las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales", informa Efe.