CASO BEGOÑA GÓMEZ
Peinado ve posible que los escoltas de Begoña Gómez la ayuden a huir de España
El magistrado rechaza de esta forma el razonamiento del abogado de la mujer de Pedro Sánchez, que defendía que esta no podía escaparse de la justicia, pues "en todo momento se encuentra acompañada y custodiada por agentes" de Moncloa
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado sostiene en el auto en el que dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los escoltas de Moncloa podrían ayudarla a fugarse de España para eludir presentarse en el juicio: "Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", dice de forma literal la resolución dictada este sábado en la que le retira el pasaporte y le obliga a presentarse cada 15 días en el juzgado.
Además, Peinado destaca que "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
De esta forma, el magistrado rechaza el razonamiento que el abogado Antonio Camacho, que defiende a Begoña Gómez, había defendido para considerar que no era necesario que se le retirar el pasaporte a su defendida, "dada su condición de esposa del actual presidente del Gobierno", por lo que "en todo momento se encuentra acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado.
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