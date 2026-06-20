Directo | Feijóo participa este sábado en la Junta Directiva del PP provincial de Valencia

Alberto Núñez Feijóo hablará este sábado desde Sueca y el PP valenciano está en vilo. A las puertas de un 2027 de alto voltaje electoral, Génova regresa con intensidad a un territorio fundamental para sus intereses, pero cuyas bases andan algo revueltas por la falta de certezas orgánicas que llegan desde Madrid, que pilota desde finales del año pasado el partido a través de una gestora.

El actual líder, Juanfran Pérez Llorca, se encuentra en situación de interinidad y tras más de seis meses como president no ha sido confirmado por la dirección como candidato en las próximas elecciones, lo que está incrementando la sensación de que Feijóo mantiene ciertas dudas sobre el exalcalde de Finestrat como aspirante a la Generalitat.

Está por ver qué dice Feijóo este sábado desde el almuerzo masivo que lleva semanas organizando la dirección provincial del PP de Vicent Mompó. De momento, su avanzadilla, Miguel Tellado (número dos nacional), ha dejado un mensaje claro este viernes desde las Hogueras de Alicante. "No hay fecha para la celebración de ese congreso", dijo a los periodistas, ante los que tampoco ratificó a Llorca como candidato. "Este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones", añadió sin más el secretario general. Un escenario que abre la puerta incluso a acudir a las urnas sin un candidato escogido por las bases vía congreso.

Está por ver qué dice Feijóo sobre Pérez Llorca, pero de momento el partido ha hablado claro esta semana. En su reactivación de la agenda valenciana tras la cuarentena de un año por la crisis de Mazón, el partido ha tenido gestos con casi todos los referentes. Los mayores, con la alcaldesa María José Catalá, que ha vivido dos días de exaltación. Primero, en su conferencia del miércoles, a la que asistió el portavoz nacional, Borja Sémper. El jueves, con la cena de partido del PP de València, donde Miguel Tellado la elevó a los altares, “uno de los referentes más importantes que tiene el PP del municipalismo”. También acudió el vicesecretario nacional Jaime de los Santos. Y Esteban González Pons, el gran baluarte de Catalá en la corte de Feijóo. Catalá luce como la dirigente con más complicidades en Madrid.

Reconocimiento a Vicent Mompó

Más allá de la alcaldesa, Génova también reparte afectos entre sus barones provinciales. La presencia de Feijóo este sábado en el almuerzo del PP provincial se interpreta como un espaldarazo a Vicent Mompó, probablemente el dirigente con mayor capacidad de movilización de militancia del partido tras la dana. Ha reunido a más de 1.200 militantes para el almuerzo que finalmente Feijóo ha hecho suyo. Los de Mompó entienden que, en la nueva correlación interna de poderes, el dirigente provincial no ha tenido ni el reconocimiento ni la influencia debidas. En este tiempo de ‘interregno’ han ejercido de cierto contrapeso interno a Pérez Llorca. Fue un apoyo decisivo para su ascenso pero desde entonces se sienten algo orillados por el nuevo líder, a quien sotto voce le recuerdan su interinidad.

Feijóo, consciente de las dudas

El acto del sábado será decisivo para ver cómo evolucionan los decibelios en el PPCV. No parece probable, según varias fuentes consultadas, que Feijóo vaya a señalar a Llorca como el candidato del aparato para 2027. Tampoco que ponga fecha al congreso regional. Pero sí que debería dejar algún tipo de mensaje que reforzara la figura del líder actual y president. “Si Génova va a aumentar su presencia en la C. Valenciana, y ante la situación de interinidad de Juanfran, tiene que medir muy bien sus palabras. Tienen que ser ajustadas para no abrir más incertidumbres de las que ya hay. Y Feijóo es consciente de ello”, señala una fuente del partido.

Además de la presencia de hoy en Sueca, esta semana ha trascendido que Feijóo tiene previsto visitar pronto Castelló, donde el PP ha decidido celebrar la segunda edición del Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del partido. No es un acto de gran alcance mediático, si bien supone otro gesto de reconocimiento, en esta ocasión a la líder provincial, Marta Barrachina, quien además tiene una gran sintonía con Mompó. “Han atraído la atención del jefe, es normal que estén contentos”, admite un dirigente valenciano con línea directa con Feijóo sobre ambos barones provinciales.

Silencio con Llorca, respaldo a Barcala

Para rematar la semana, este viernes Miguel Tellado ha confirmado, sin necesidad de que se le pregunte, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, como candidato del PP para las próximas municipales. Es un gesto solemne con el que ha silenciado las dudas sobre el futuro del alcalde tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida.

“Barcala y su equipo estan haciendo un trabajo muy importante esta legislatura. Por eso le he dicho, y él ya sabía, que la dirección nacional quiere que siga siendo nuestro candidato y alcalde. Es un alcalde del 40 % de votos, de esos hay pocos en España. Su trabajo está ahí, encima de la mesa, para que alicantinos lo juzguen y vuelvan a dar su confianza, estoy seguro que así sucederá”, señaló. Más esquivo se mostró al ser preguntado por el futuro del PPCV. Este sábado en Sueca, esa duda se puede despejar o se puede prorrogar la interinidad del president durante un largo verano.