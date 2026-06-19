Las "líneas rojas" de Feijóo a Abascal provocan una dura respuesta de Vox: "Volvemos a 2023"

Poco a poco, Alberto Núñez Feijóo va dando pasos para normalizar los acuerdos con Vox, que tres años después se vuelven a producir a nivel de las comunidades autónomas, como prueban las coaliciones que ya funcionan a pleno rendimiento en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El presidente del Partido Popular (PP) eligió un espacio de máxima audiencia como el del popular programa El Hormiguero, de Antena 3 Televisión (que registró un 13% de cuota de pantalla con la entrevista al líder de la oposición) para hablar más a las claras que nunca de un posible Ejecutivo junto a los de Santiago Abascal.

Aunque lo hizo poniendo "líneas rojas", que no revisten una novedad estricta, pero que quizás nunca se habían explicitado ante una audiencia tan grande. Entre ellas, y destacadamente, la defensa del modelo autonómico, contra el que el partido de la extrema derecha ha bramado desde su fundación hace ahora algo más de una década; la igualdad de género y las políticas de combate de la violencia machista, puestas en solfa por Vox y la defensa de los derechos LGTBI.

La reacción pública de Vox tardó poco en llegar. El secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, convocó a los medios en el pasillo del Congreso, donde terminaba el pleno semanal, para arremeter así contra el líder de los populares: "La sensación es que Feijóo está haciendo lo mismo que en el año 2023, que es vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Que no hemos ganado las elecciones todavía, y parece que ya se está repartiendo los ministerios". Para Figaredo, que compareció junto al portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, "plantear líneas rojas, verdes o azules a estas alturas de la película es una tontería. No estamos en el momento, ni siquiera cerca, de formar gobierno".

"No encuentra su sitio"

Al margen del mensaje público, en el cuartel general de Abascal existe un importante descontento con Feijóo y su mensaje que no es de ahora, sino de hace meses, pero que la entrevista de El Hormiguero no hace sino acrecentar. Creen que el presidente del PP no acaba de "encontrar su sitio", y le afean cierta ambivalencia discursiva. "No se puede cambiar de discurso cada quince minutos", aseveran al respecto. Hace tiempo que consideran, además, que incluso Feijóo debería dejar de lado ciertos guiños al electorado más tradicional de la derecha, entre ellos los que se refieren al mundo taurino o cinegético, para ampliar más la base del bloque por el centro y hacia la izquierda, algo en lo que Vox asume su dificultad intrínseca de alcanzar a esa parte del electorado.

Naturalmente, desde la otra orilla, la de Génova, la versión es exactamente la contraria. Creen que Vox sobreactúa con las críticas de Figaredo y otros portavoces, pero subrayan que Abascal no las hace explícitamente suyas, y que incluso hace tiempo que no se le encuentra mención alguna a Feijóo en sus siempre muy activo perfil en las redes sociales. Y también aluden a lo ocurrido en el verano de hace ahora tres años, cuando la maniobra disruptiva de Sánchez de adelantar las elecciones generales a mitad del verano justo después de las municipales y autonómicas de mayo, que supusieron para el PSOE la pérdida de buena parte de su poder territorial, provocó que los pactos a nivel autonómico entre el PP y Vox entrasen de lleno en la competición electoral. El PP considera además que dos actuaciones concretas de Abascal durante la campaña fueron enormemente perjudiciales para el bloque de la derecha. La primera, acudir al debate que Feijóo vetó con Sánchez y la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y la segunda reivindicar otro 155 para Catalunya.

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La sonada intervención de Feijóo en El Hormiguero, en definitiva, pretendió ofrecer un paso hacia el entendimiento futuro con Vox a nivel del Gobierno central, o incluso en la normalización política de la extrema derecha. Pero parece indudable que ha reavivado viejas rencillas entre el PP y Vox.