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AUDIO | Zapatero defiende ante el juez el contrato de sus hijas en Análisis Relevante: "Trabajan bien, tienen trabajadores"

El expresidente justifica su contrato con Análisis Relevante en el hecho de que "por ser quien son" no tengan contratos con la Administración Pública

El juez Calama imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero tras la declaración del expresidente

Audio | Zapatero defiende el trabajo de sus hijas

Audio | Zapatero defiende el trabajo de sus hijas

Javier Vendrell Camacho

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Ana Cabanillas

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

May Mariño

Madrid

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó su comparecencia ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para defender y poner en valor la profesionalidad de sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa, que este mismo jueves han sido imputadas, sólo un día después de la declaración de su padre.

En los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Calama inquirió a Zapatero por su declaración en el Senado, donde admitió haber propuesto a Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, la contratación de la empresa de sus hijas, Whathefav, que habría recibido 1,2 millones de euros del entramado societario investigado, según sospecha el juez. El expresidente de Gobierno ratificó su papel en esta contratación y pasó a defender tanto su trabajo como su propia labor en empresas privadas, al considerar que no podían acceder a contratos de la Administración Pública.

"En su condición de empresario de Análisis Relevante, le propuse que podían mis hijas con su agencia digital, de comunicación, prestar una colaboración formal", insistió Zapatero. "Sí, he apoyado a mis hijas". El expresidente justificó la labor de sus hijas: "Permítame que le diga que tiene una empresa desde 2019, Alba no, Alba desde 2020-23", comenzó.

"En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores", continuó el expresidente. "Quiero subrayar señoría precisamente que, por ser quien son, nunca han concursado a una administración pública. Podrían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una administración pública", argumentó Zapatero.

Este jueves, Calama imputó a las dos hijas de Zapatero argumentando que sólo esa condición podría ofrecerles garantías jurídicas para poder defenderse, ya que en caso de haber declarado como testigo hubieran tenido la obligación de decir la verdad, pudiendo afectar a su propia defensa.

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En la declaración judicial, el propio juez Calama expuso a Zapatero las circunstancias por las que se le investigaba, defendiendo la tesis de que Análisis Relevante es una sociedad pantalla para percibir pagos de terceras empresas dirigidos a Zapatero y a sus hijas. "El dinero que entra en Análisis Relevante básicamente va a usted como persona física y también a sus hijas, a la sociedad de sus hijas", advirtió el juez, señalando que las únicas cantidades abonadas por Análisis Relevante, están dirigidas al expresidente y su familia.

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