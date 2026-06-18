Declaración en la Audiencia Nacional
AUDIO: El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió
¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?", preguntó Calama al expresidente, que prefirió no contestar
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama en relación al rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público. Pero también por la pieza separada que le ha costado la imputación de dos nuevos delitos- contrabando y fraude fiscal- a partir de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente en la Calle Ferraz de Madrid.
"Y, ahora, vamos a las dichosas joyas", le dice Calama a Rodríguez Zapatero. No obstante, al estar en fase de instrucción, el juez le comenta que es consciente de que ha "recurrido" su decisión de que explicase en esta misma comparecencia el origen de las joyas, aspecto que con un "si" le confirma el expresidente. Acto seguido, según el audio al que ha tenido acceso este periódico, Calama le aclara que "el recurso no es suspensivo" porque le lanza la pregunta: "¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?"
A lo que Rodríguez Zapatero responde: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado", en alusión a las joyas que fueron descubiertas en su despacho.
1,3 millones
La tasación de las 56 joyas que la UDEF descubrió en una maleta hallada en la oficina que Zapatero tiene en la madrileña calle de Ferraz sitúa su valor de mercado en 1.323.915 euros. Pero la pieza de mayor valor es, según los expertos de Ansorena, un collar de 278.000 euros realizado en oro blanco con una cadena tipo 'rivière' en forma de U cuajada de diamantes con un peso total de 30 quilates y dos esmeraldas naturales tipo pera de 21 quilates.
Le sigue, por valor, con un total de 220.000 euros, otro collar de oro blanco de 18 quilates con 13 zafiros talla perilla, de 32 quilates en total, cuyo origen es tailandés y acompañados por diamantes. Todo el collar, con "un delicado diseño vegetal calado', pesa 115 gramos.
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