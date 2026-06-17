Zapatero gana tiempo para tratar de acreditar al juez que las joyas fueron regalos y los delitos habrían prescrito

Como era previsible, dadas las continuas peticiones de su defensa, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se acogió a su derecho y dio este lunes la callada por respuesta a las preguntas que le realizó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en relación con el hallazgo de joyas de alta gama --tasadas en 1,3 millones de euros-- en el interior de una caja fuerte durante el registro de su despacho el pasado 19 de mayo.

No estaba obligado a hablar pero sí quiso dejar claro que la razón de su silencio no era el de ocultar el origen de las piezas, sino disponer del tiempo necesario para acceder a documentos que permitan acreditar que se trataba de regalos realizados durante un viaje a España de la autoridades de Arabia Saudí en 2007.

Por esta razón lo más probable es que este asunto se trate en una nueva declaración ante el juez Calama que todavía no tiene un día fijado. La fecha de los regalos es importante, porque el catedrático Víctor Moreno Catena, que ejerce la defensa del expresidente, busca acreditar a toda costa la prescripción de las conductas de contrabando y fraude a Hacienda que el magistrado atribuye a su patrocinado.

Desde el entorno de Rodríguez Zapatero se explica a EL PERIÓDICO que se habla de que los collares, sortijas y pulseras de mayor valor en el ajuar encontrado a Zapatero nunca fueron tasados por él ni por su familia, por lo que desconocían qué valor podían tener. Asumen que este tipo de presentes responde a un tiempo distinto y a unos usos sociales muy diferenes, que circunscriben a la cultura saudí. Los regalos se entregaban en cajas institucionales y Rodríguez Zapatero las habría depositado en la misma caja fuerte donde ya guardaba las joyas de la abuela de su esposa Sonsoles Espinosa, de mucho menos valor.

"Es una historia de personas normales, una explicacion muy razonable y muy facil de entender sobre esas joyas, y luego cada uno tendrá su opinión", señalan las mismas fuentes, que confirman su confianza en el expresidente. Un ministro del actual Gobierno abunda en el mismo sentido en conversación con este diario: "Es un tema muy escandaloso del que al final no saldrá nada relevante desde el punto de vista penal".

La defensa necesita tiempo

Desde que se conoció que el juez de la Audiencia Nacional abría una pieza separada sobre este asunto, la defensa de Rodríguez Zapatero trató de aplazar sus explicaciones, alegando que necesitaba tiempo para reunir la documentación que acredite que dichas joyas no tienen un origen irregular o se ha obviado declararlas al fisco. El juez lo rechazó de plano, al entender que estas gestiones podrían haberse producido una vez se supo de la incautación de las piezas ya el pasado 19 de mayo.

El abogado de Rodríguez Zapatero recurrió este martes esta primera negativa, alegando que hasta la incautación de las joyas no se investigaban los delitos de contrabando y fiscales que ahora se le atribuyen y que la decisión de preguntarle este miércoles por este asunto no puede ampararse en la celeridad procesal. Argumentaba además que exigirle ahora una explicación estaría vulnerando sus derechos de defensa y que, al ser una pieza separada, las acusaciones populares ahora personadas no tienen cabida en ese segundo procedimiento.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

Los posibles delitos afloraron al conocerse la la tasación realizada por la joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico Español --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros--. Ahora, la garn incógnita pasa ahora por esperar si el expresidente español podrá justificar el origen de esas piezas. ¿Son algunas de ellas fruto de una herencia, como se señaló tras su incautación, o quizá regalos no declarados de su etapa de presidente? Otra posibilidad, la más negativa para el futuro del investigado, sería relacionar esas joyas con el cobro de compensaciones por una presunta labor de mediación en negocios con países como Venezuela o China.

Normativa sobre regalos

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Zapatero aprobó en febrero de 2005 un Código de Buen Gobierno en el que ya se decía que los altos cargos debían rechazar regalos, favores o servicios ventajosos que excedieran los usos sociales o de cortesía, y que los obsequios institucionales de mayor significación se incorporasen al patrimonio del Estado.

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero. / INFORMACIÓN

Posteriormente, algo más de un año después, se aprobó la primera ley específica de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos. No fue hasta la 2013 cuando la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, recogió principios de buen gobierno para no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, y que los obsequios de relevancia institucional pasen al patrimonio público correspondiente. De forma paralela, la reforma del Código Penal de 2010 endureció especialmente el tratamiento del cohecho y de los regalos vinculados al cargo.