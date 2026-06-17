El Comité Federal del PSOE aprobará un calendario de primarias con tres 'ventanas' para las municipales y autonómicas, a la carta de cada territorio

El PSOE aprobará en el próximo Comité Federal del 27 de junio un reglamento y un calendario de primarias a la carta abierto a lo que necesite cada federación socialista. Como ya adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de mayo, el calendario de primarias será flexible de forma que la dirección pueda controlar los procesos de elección de candidatos en función de sus características concretas. La primera de las ventanas se abrirá inmediatamente tras el Comité Federal, el 29 de junio, como ha podido saber este diario. Y la votación, en caso de haber más de un candidato en cada comunidad o ayuntamiento, será el 19 de julio en primera vuelta y el 26 en segunda.

A este primer plazo se apuntará, previsiblemente, el PSOE de Baleares. La candidata no será la secretaria general, la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por lo que esta federación quiere facilitar rápidamente el relevo para que sea nombrada la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau.

Las otras dos ventanas se celebrarán en septiembre, la segunda y entre noviembre y el 1 de diciembre la última. A final de año, todos los candidatos socialistas para las elecciones de mayo de 2027 estarán ya elegidos.

La propuesta la ha presentado y debatido esta tarde la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, en una reunión mantenida con los 17 secretarios de Organización de las federaciones socialistas en la sede federal de la calle Ferraz de Madrid.

La tercera ventana será probablemente excepcional, según fuentes socialistas. Ferraz quiere también dejar abierta la puerta a un retraso técnico de la elección del candidato hasta diciembre para controlar los tiempos. En otras ocasiones, el líder socialista, Pedro Sánchez, se ha reservado hasta el último momento algún candidato sorpresa para algunas plazas estratégicas. Hace cuatro años, las entonces ministras Reyes Maroto y Carolina Darias necesitaron más tiempo para cerrar asuntos pendientes de sus departamentos y su elección como candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria se apuró hasta noviembre y diciembre, respectivamente.

Como norma general, el partido no celebra primarias cuando el presidente autonómico o el alcalde es socialista. En esos casos, para que se convoquen primarias lo tienen que reclamar al menos la mitad más uno de los militantes de cada territorio (autonómico o local), algo muy improbable. Con lo que ni Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha), ni Adrián Barbón (de Asturias), ni María Chivite (de Navarra) celebrarán primarias. Lo mismo pasará con los alcaldes socialistas, salvo sorpresa.

Como excepción, algunas federaciones podrán celebrar primarias abiertas a todos los ciudadanos previa inscripción en un censo habilitado para ello. Las direcciones autonómicas que así lo quieran tendrán que solicitarlo a la Ejecutiva Federal. En principio, solo se acogerá a esta modalidad el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV), como ya hizo en 2022. En Madrid, el exsecretario general Juan Lobato también ha reclamado primarias abiertas. Pero en este caso, la dirección regional, que controla el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no las considera necesarias, con lo que en principio se permitirá votar solamente a los militantes.