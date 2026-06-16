Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Las joyas de Zapatero obligan al PSOE a enfriar su respaldo al expresidente aunque insiste en su inocencia

La nueva imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito fiscal y por contrabando por las joyas que la Policía Nacional descubrió en su despacho ha caído como un mazazo sobre el PSOE. Ya no cabe alegar que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no contiene atribuciones directas de delito, ni referencias directas a Zapatero, como se dijo del informe del caso Plus Ultra. Todos los socialistas han visto que unas joyas inicialmente valoradas por Zapatero en un máximo de 50.000 euros cuestan ahora 1,3 millones. Y no ha habido ninguna aclaración sobre su procedencia.