PP y Junts exigen en el Congreso elecciones a Sánchez tras la comparecencia de Zapatero ante el juez

Junts ha registrado este martes en el Congreso una enmienda a una moción del PP en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones. El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".

La reacción del PP no se ha hecho esperar, por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien en su rueda de prensa semanal ha dado cuenta tanto de esa moción de Junts como de otra, en el mismo sentido, y a la misma moción original, que el Grupo Popular también ha presentado. Curiosamente, la moción de los de Alberto Núñez Feijóo a su propio texto se registró aproximadamente media hora antes que la de Junts. Muñoz, que se ha referido a esa coincidencia como mera "causalidad", ha concluido que "no será una votación cualquiera, si Sánchez la pierde, tendrá que convocar elecciones", aun cuando el carácter de la votación no es vinculante. Para la portavoz de los populares, de hecho, lo que el Parlamento votará este próximo jueves (la moción se debate el miércoles, pero no se vota en esa jornada) equivale a una "moción de confianza", en la que la previsible mayoría de PP, Vox y Junts bastaría para que saliese adelante.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha explicado que han dado este paso ante las circunstancias "excepcionales" en las que se encuentra el Gobierno y ha hecho hincapié en la "extrema debilidad" del Ejecutivo, sin una mayoría parlamentaria clara en el Congreso y acosado por los casos de corrupción. Además, ha negado que hayan presentado la enmienda en coordinación con el PP, con quienes ha negado que hayan hablado de este asunto. Cruset ha recalcado que quieren la convocatoria de elecciones después de que Sánchez no haya sido capaz de ofrecer ni una "razón democrática" por la cual deba permanecer en la Moncloa.

No es la primera vez que la formación nacionalista pide un adelanto electoral, pero sí la primera que lo pone por escrito. El texto se debatirá este miércoles y se votará el jueves, aunque aún es una incógnita si la Mesa aceptará las dos enmiendas o alguna de ellas, e incluso llegado ese caso si se votarían juntas o por separado. Las mociones de este tipo no son vinculantes y, además, cabe recordar que la oposición solo dispone de una herramienta para forzar un cambio de Gobierno y pasa por una moción de censura. Si no es así, solo el presidente del Gobierno puede convocar elecciones anticipadas. La enmienda de Junts parece curarse en salud subrayando en su mismo redactado el "carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Una salvedad de la que no hay ni rastro en la enmienda análoga registrada por el Grupo Popular.

No obstante, aunque formalmente fuera meramente simbólico, que el Congreso aprobara la propuesta de Junts sería una manera de dejar por escrito que el Gobierno ya no tiene el apoyo de la Cámara baja. Además, obligará al resto de socios parlamentarios a posicionarse sobre esta cuestión. El PNV también ha reclamado verbalmente la convocatoria de elecciones, mientras que el resto de partidos que forman parte de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno han pedido explicaciones pero no dan por terminada la legislatura.

Los posconvergentes ya dieron por muerta la legislatura en una rueda de prensa este lunes, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara su valor a 1,3 millones de euros. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", dijo el portavoz del partido, Josep Rius, que señaló las elecciones como la "única salida" a la situación actual.

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Sobre una eventual moción de censura impulsada por el PP -y que debería contar con Vox- los posconvergentes se han limitado a decir que si Alberto Núñez Feijóo quiere su apoyo debe reunirse con Puigdemont en Waterloo, algo que los populares siempre han rechazado.