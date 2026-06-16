Las joyas de Zapatero obligan al PSOE a enfriar su respaldo al expresidente aunque insiste en su inocencia

La nueva imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito fiscal y por contrabando por las joyas que la Policía Nacional descubrió en su despacho ha caído como un mazazo sobre el PSOE. Ya no cabe alegar que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no contiene atribuciones directas de delito, ni referencias directas a Zapatero, como se dijo del informe del caso Plus Ultra. Todos los socialistas han visto que unas joyas inicialmente valoradas por Zapatero en un máximo de 50.000 euros cuestan ahora 1,3 millones. Y no ha habido ninguna aclaración sobre su procedencia.

La presión de los barones, alarmados ante las nuevas revelaciones, de distintos dirigentes y de miembros de la propia Ejecutiva han forzado a la dirección a modular su apoyo al expresidente del Gobierno. Siguen defendiendo su inocencia, pero con un apoyo más matizado.

Fuentes de la dirección admiten a EL PERIÓDICO que las nuevas revelaciones sobre las joyas "han supuesto una gran sorpresa" y abren el debate sobre si la actuación del expresidente ha sido "moralmente aceptable" al margen de que constituya delito o no o de que haya prescrito. Desde la Ejecutiva valoran que la situación del expresidente es "muy complicada", pero siguen confiando en que pueda demostrar su inocencia. A pesar de la gran inquietud generada, el caso "apenas se mencionó" este lunes en la Ejecutiva, según relatan fuentes internas de la misma.

Algunos dirigentes presentes aclaran que el propio Pedro Sánchez sí volvió a defender a puerta cerrada la presunción de inocencia de Zapatero y emplazó al partido a esperar sus explicaciones ante el juez. Pero tanto Moncloa como la dirección socialista evitan en este momento ahora valorar el último escándalo, el de las joyas: "No vamos a entrar a valorar nada de lo que estamos conociendo", respondió a los periodistas la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

"Marcar distancias"

Varios barones son muy críticos con la nueva imputación. "El asunto de las joyas es lo más grave, lo más gráfico y lo que más daño ha hecho en la militancia", asegura un secretario general regional a este diario, "sentimentalmente es un golpe muy grande y quizá es recomendable empezar ya a marcar distancias", añade. Eso sí, estos dirigentes también prefieren esperar a la declaración judicial de Zapatero esta misma semana para darle una oportunidad de aclarar los hechos que se le imputan.

El expresidente pidió ayer lunes aplazar su declaración sobre las joyas para preparar mejor su defensa ante esta pieza separada. Y el PSOE ve correcto que se le conceda. "Es normal que quiera tener más tiempo porque esta nueva investigación se inició el viernes", aseguran fuentes de la dirección, "por eso vemos bien que el miércoles se explique sobre la pieza principal de Plus Ultra y que tenga más tiempo para lo de las joyas".

En el PSOE son conscientes de que este aplazamiento, pendiente de la decisión judicial, supondrá prolongar aun más la agonía y la ansiedad generada en el partido por este caso, especialmente doloroso. Pero ven coherente que ocurra para que el expresidente pueda defenderse mejor. Ferraz mantiene la interlocución con el dirigente socialista, al que ve, sin embargo, "como es él, fuerte".

Medidas de transparencia

La Ejecutiva de este lunes analizó el informe que presentó la secretaria de Organización, Rebeca Torró, sobre las medidas de transparencia y limpieza democrática aplicadas por la nueva dirección tras la expulsión de Santos Cerdán hace casi un año. Torró explicó primero a puerta cerrada y luego ante los periodistas que el partido ha puesto en marcha todas las medidas anunciadas, menos las que necesitan cambios reglamentarios para implementarse. Esas se aprobarán el Comité Federal del 27 de junio.

Como explicó Torró, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha situado al PSOE como "el partido con más y mejores medidas de transparencia en vigor", de forma que ha obtenido una nota de 83,1 sobre 100 frente al PP (34,2) o Vox (33,2). La sustituta de Cerdán considera que su partido es la formación política "más transparente y con las reglas internas más exigentes de todo el país".

En el Comité Federal del 27 de junio, Sánchez realizará un balance definitivo de todas estas medidas para demostrar al partido que la formación no tiene ya nada que ver con la forma de actuar que impuso Santos Cerdán, hoy expulsado y en prisión provisional. Incluso, las facturas pendientes de pago por las asesorías jurídicas que encargó antes de su cese no se llegaron a abonar, como también hizo público ayer la secretaria de Organización.

Lo que los socialistas siguen dilatando son las medidas judiciales contra Santos Cerdán y Leire Díez. La consigna oficial sigue siendo que "no se descarta ninguna". Pero ahora se vuelven a retrasar y se condicionan a que "avance la investigación" y a que "los indicios se conviertan en hechos probados", como llegó a asegurar Torró tras la Ejecutiva, lo que podría durar incluso años.